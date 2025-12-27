Інтерфакс-Україна
Події
09:54 27.12.2025

В Одеській області через обстріли є пошкодження на одному з елеваторів та на підприємстві з виготовлення олії, без постраждалих – ОВА

Російські окупанти впродовж минулої доби продовжували атакувати Одеську область, на території одного з елеваторів пошкоджено обладнання для транспортування зерна, є падіння безпілотника на підприємстві з виготовлення рослинної олії, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Упродовж доби ворог завдав дроново-бомбові удари по промисловій та портовій інфраструктурі Одещини. Незважаючи на знищення нашими силами ППО більшості ворожих цілей, в результаті обстрілів на території елеватора пошкоджено обладнання для транспортування зерна. На щастя, загиблих та постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі у суботу вранці.

За його даними, також зафіксовано падіння безпілотника на територію одного з підприємств з виготовлення рослинної олії - без негативних наслідків.

"На місцях події працюють відповідні служби. Правоохоронці фіксують сліди чергових воєнних злочинів країни-агресора", додав Кіпер.

Теги: #одещина #атака_рф #кіпер_олег

