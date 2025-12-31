Внаслідок ворожої атаки на Одещині сталося займання причепу вантажного автомобіля "Нової пошти" зі 110 посилками

Фото: https://t.me/novapostcorp

Внаслідок ворожої атаки в ніч на 31 грудня в Одеській області відбулося займання причепу вантажного автомобіля лідера експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Novaз зі 110 посилками вартістю 2,3 млн грн, йдеться у повідомленні компанії у середу.

"У ніч на 31 грудня під час масованої атаки на Одещину, уламки ворожого дрону впали на територію автодвору сортувального термінала Нової пошти. Всі працівники перебували в укритті і не постраждали ", - йдеться у Телеграм-каналі "Нової пошти".

У компанії наголосили, що "Нова пошта" компенсує втрату відправлень, що були знищені внаслідок ворожого удару.

"Ми вже зв’язуємось з клієнтами щодо відшкодування ", - зауважив лідер експрес-відправлень в Україні.

Як повідомлялося з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака, внаслідок нічної масованої атаки ворожих БпЛА на Одесу в частині міста зранку середи відсутнє електропостачання, на окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, у зв’язку з чим у деяких мешканців тимчасово немає водо- та теплопостачання.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів.