Внаслідок масованої атаки знеструмлені споживачі у Києві та шести областях

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у місті Києві та області, на Одещині, Дніпропетровщині, Сумщині, Рівненщині та Харківщині.

"Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті в усіх регіонах", - повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу у вівторок.

За його словами, найскладнішою залишається ситуація в столичному регіоні. Через морози зростає навантаження на енергосистему. До відновлення електро- та теплопостачання залучені аварійні бригади з інших регіонів. Операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження, раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

"Як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються на Одещині. В інших областях діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості. У низці регіонів вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання під час морозів", - сказав Некрасов.

Він нагадав, що у зв’язку з масованими атаками РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації.