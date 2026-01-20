Інтерфакс-Україна
Події
12:10 20.01.2026

НАБУ спростовує інформацію про нібито викриття корупційних схем навколо закупівлі винищувачів Rafale

1 хв читати
НАБУ спростовує інформацію про нібито викриття корупційних схем навколо закупівлі винищувачів Rafale

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) попереджає про нову дезінформаційну атаку.

"У мережі поширюється інформація про нібито "розкриття корупційних схем" навколо закупівлі винищувачів Rafale. Це — абсолютний фейк", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

У відомстві зазначають, що "новина" опублікована на сайті-двійнику nabu-gov.com, який не має жодного стосунку до Національного бюро.

"Цей домен зареєстрований лише 4 дні тому через російський хостинг (Hostinger)", - йдеться у повідомленні.

Єдина офіційна вебсторінка НАБУ — nabu.gov.ua.

Теги: #спростування #rafale #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:16 17.01.2026
Мережа "Ябко" заперечує причетність до вилученої на кордоні в п’ятницю партії техніки Apple

Мережа "Ябко" заперечує причетність до вилученої на кордоні в п’ятницю партії техніки Apple

20:20 16.01.2026
Нардеп Копитін: Закиди Тимошенко на мою адресу безпідставні

Нардеп Копитін: Закиди Тимошенко на мою адресу безпідставні

11:14 16.01.2026
Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території від початку січня

Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території від початку січня

23:30 15.01.2026
Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території з початку січня

Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території з початку січня

17:25 15.01.2026
Виїзд Міндіча з України був запланованим, а не за кілька годин до обшуків, - директор НАБУ

Виїзд Міндіча з України був запланованим, а не за кілька годин до обшуків, - директор НАБУ

16:57 15.01.2026
Директор НАБУ: Немає інформації про допит Міндіча в Ізраїлі

Директор НАБУ: Немає інформації про допит Міндіча в Ізраїлі

16:54 14.01.2026
Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

14:52 14.01.2026
Тимошенко: Заявляю, що оприлюднені аудіозаписи не мають до мене жодного відношення

Тимошенко: Заявляю, що оприлюднені аудіозаписи не мають до мене жодного відношення

23:11 13.01.2026
НАБУ й САП викрили керівника депутатської фракції ВР на спробі підкупу народних депутатів

НАБУ й САП викрили керівника депутатської фракції ВР на спробі підкупу народних депутатів

22:52 13.01.2026
НАБУ й САП викрили керівника депутатської фракції ВР на спробі підкупу народних депутатів

НАБУ й САП викрили керівника депутатської фракції ВР на спробі підкупу народних депутатів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У нас стало трохи більше систем ППО

Україна отримала запрошення до Ради миру Трампа – Зеленський

Зеленський: Якщо будуть готові документи, тоді я поїду в Давос, поки – є виклик в Україні

РФ з жовтня-2025 пошкодила 8,5 ГВт енергогенерації України, потрібно допомоги на $1 млрд – міністр економіки

Сили оборони збили 27 російських ракет і 315 БПЛА

ОСТАННЄ

Стартував прийом заявок від громад на фінансування будівництва укриттів у дитсадках - Свириденко

Зеленський: У нас стало трохи більше систем ППО

Президент Єврокомісії в Давосі: Іммобілізація росактивів – це нагадування для РФ та послання для світу – Європа буде з Україною

Зеленський щодо саміту G7: Поки Макрон мене не запрошував

Україна отримала запрошення до Ради миру Трампа – Зеленський

Зеленський: Якщо будуть готові документи, тоді я поїду в Давос, поки – є виклик в Україні

Українська переговорна делегація вже перебуває у Давосі, провела перші зустрічі - джерело

ВАКС засудив Януковича до 15 років заочно за заволодіння угіддями Сухолуччя

Водопостачання в Києві планується до відновлення до кінця дня

РФ з жовтня-2025 пошкодила 8,5 ГВт енергогенерації України, потрібно допомоги на $1 млрд – міністр економіки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА