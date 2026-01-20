НАБУ спростовує інформацію про нібито викриття корупційних схем навколо закупівлі винищувачів Rafale

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) попереджає про нову дезінформаційну атаку.

"У мережі поширюється інформація про нібито "розкриття корупційних схем" навколо закупівлі винищувачів Rafale. Це — абсолютний фейк", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

У відомстві зазначають, що "новина" опублікована на сайті-двійнику nabu-gov.com, який не має жодного стосунку до Національного бюро.

"Цей домен зареєстрований лише 4 дні тому через російський хостинг (Hostinger)", - йдеться у повідомленні.

Єдина офіційна вебсторінка НАБУ — nabu.gov.ua.