НАБУ й САП викрили керівника депутатської фракції ВР на спробі підкупу народних депутатів

(розширена, додано текст після 2 абзацу)

Київ. 13 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на спробі підкупу заради певних результатів голосування, повідомляє телеграм-канал НАБУ у вівторок.

"НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів. Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України. Деталі – згодом", - йдеться в повідомленні НАБУ у Телеграм.

В антикорупційних органах агентству "Інтерфакс-Україна" не поточнили, про кого йдеться. В то й же час видання "Українська правда " з посиланням на свої джерела пише, що у вівторок НАБУ та САП проводили обшуки в офісі партії "Батьківщина".

Народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") зі свого боку повідомив, що йдеться саме про Юлію Тимошенко.

"Таки Юлія Тимошенко. Вела перемовини з декількома депутатами про перехід або неформальне долучення до фракції Батьківщина за гроші. Хтось з депутатів записував і передав матеріали в НАБУ", - написав Гончаренко у власному телеграм-каналі у вівторок.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3650

https://t.me/oleksiihoncharenko/52020