Інтерфакс-Україна
Події
03:56 03.02.2026

Руйнування внаслідок нічної комбінованої атаки ворога на Київ зафіксовані в 5 районах столиці – МВА

1 хв читати

Руйнування в п'яти районах Києва зафіксовано внаслідок нічної комбінованої атаки ворога, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко в Телеграм-каналі.

"Станом на 3:40 зафіксовані наслідки ворожої атаки на Київ у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах.

Дарницький район: пожежа в нежитловій забудові внаслідок атаки. Пошкодження 25-ти поверхового будинку та на іншій локації - 5-ти поверхового будинку.

Деснянський район: пошкодження нежитлової будівлі.

Дніпровський район: на двох локаціях виявлені залишки ворожих обʼєктів на відкритій території. Також зафіксовано пошкодження території дитсадка. На іншій локації - пошкодження житлового 5-ти поверхового будинку.

Печерський район: зазнала ушкоджень АЗС. Пошкодження отримали припарковані авто, будівля заправки.

Шевченківський район: попередньо відомо, що ворожим ударом пошкодило 22-х поверховий житловий будинок", - йдеться в повідомленні Ткаченка в Телеграмі.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2244

Теги: #київ #наслідки #атаки

