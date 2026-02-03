Руйнування внаслідок нічної комбінованої атаки ворога на Київ зафіксовані в 5 районах столиці – МВА
Руйнування в п'яти районах Києва зафіксовано внаслідок нічної комбінованої атаки ворога, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко в Телеграм-каналі.
"Станом на 3:40 зафіксовані наслідки ворожої атаки на Київ у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах.
Дарницький район: пожежа в нежитловій забудові внаслідок атаки. Пошкодження 25-ти поверхового будинку та на іншій локації - 5-ти поверхового будинку.
Деснянський район: пошкодження нежитлової будівлі.
Дніпровський район: на двох локаціях виявлені залишки ворожих обʼєктів на відкритій території. Також зафіксовано пошкодження території дитсадка. На іншій локації - пошкодження житлового 5-ти поверхового будинку.
Печерський район: зазнала ушкоджень АЗС. Пошкодження отримали припарковані авто, будівля заправки.
Шевченківський район: попередньо відомо, що ворожим ударом пошкодило 22-х поверховий житловий будинок", - йдеться в повідомленні Ткаченка в Телеграмі.
