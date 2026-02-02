Інтерфакс-Україна
Події
23:53 02.02.2026

Нові санкції РНБО дозволять виставити на продаж Малишевське родовище титанових руд – прем’єрка

1 хв читати

Рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України ввести санкції щодо ТОВ "Тіберіус Плюс" (Вільногірськ, Дніпропетровська обл.) дозволить анулювати його ліцензії на Малишевське родовище титанових руд та продати їх новим інвесторам, заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"У випадку (ТОВ "Мотронівський гірничо-збагачувальний комбінат") санкції також застосовуються до ТОВ "Тиберіус Плюс", яке було задіяне в спробі вивести спецдозвіл з-під санкцій. Стратегічні активи надалі будуть передані через прозорі аукціони новим інвесторам", – написала вона у Телеграм ввечері у понеділок.

Свириденко додала, що продовження та введення додаткових санкцій щодо українського бізнесмена Дмитра Фірташа створює правові підстави для анулювання трьох спецдозволів у Житомирській та Дніпропетровській областях.

Як повідомлялося, раніше РНБО вже вводило санкції, наслідком яким мало стати анулювання ліцензії на Малишевське родовище, яка належала ТОВ "Мотронівський ГЗК" Фірташа, але в червні 2024 року компанія Фірташа за кілька днів "вікна", коли санкції не діяли, встигла продати цю ліцензію ТОВ "Тіберіус Плюс". У свою чергу ця компанія в судах отримала рішення, яке зобов’язує Держгеонадра погодити перехід спецдозволу до нового власника.

Згідно із даними ресурсу YouControl, 100% ТОВ "Тіберіус Плюс" належать киянину Олексію Шестюку.

