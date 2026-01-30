Інтерфакс-Україна
Події
15:02 30.01.2026

Київ вітає санкції ЄС проти російських пропагандистів та виступає за розширення списку таких осіб

Київ вітає санкції ЄС проти російських пропагандистів за їхню роль у воєнній пропаганді та виступає за розширення списку таких осіб, а також за поширення санкцій проти них на інші юрисдикції, включаючи країни G7, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Ми рішуче вітаємо санкції ЄС проти російських пропагандистів, зокрема телеведучих, за їхню роль у поширенні воєнної пропаганди. Ці люди є безпосередніми співучасниками найжахливіших російських звірств, скоєних в Україні та інших країнах", - написав він у соціальній мережі Х у п'ятницю.

Як повідомлялося, Євросоюз 29 січня ввів санкції проти шістьох російських пропагандистів: журналісти-пропагандисти Дмитро Губернієв, Павло Зарубін, Роман Чумаков, телеведучі Катерина Андрєєва і Марія Сіттель, а також артист балету Сергій Полунін.

Тихий наголосив, що "протягом багатьох років російські пропагандисти систематично і навмисно підігрівали огидну, шовіністичну та геноцидну антиукраїнську істерію, щоб мобілізувати росіян на війну та вбивство українців. Ці дії караються згідно зі статтею III (c) Конвенції про геноцид — пряме та публічне підбурювання до вчинення геноциду".

"Ми закликаємо всіх в Європі та за її межами спиратися на це рішення Ради ЄС та вжити рішучих заходів проти цих осіб та пропагандистських організацій. Ми дякуємо ЄС за його лідерство та продовжуємо співпрацювати з іншими партнерами з метою розширення обмежень та забезпечення відповідальності", - додав Тихий.

За його словами, список таких пропагандистів "може і повинен бути розширений. Санкції проти них повинні бути поширені на інші юрисдикції, включаючи країни G7 та інші. Їхні пропагандистські канали повинні бути заблоковані в усіх регіонах. Відповідальність за російську пропаганду є питанням безпеки, правди та справедливості".

Теги: #санкції #мзс_україни #єс #пропагандисти

