Глава МВС: з початку цього року підрозділи Нацгвардії знищили та уразили 30 ворожих танків та 11 систем РЕБ

Підрозділи Національної гвардії України за січень 2026 року знищили та вразили по лінії фронту 30 танків, 449 артилерійських систем та 74 одиниці бронетехніки ворога, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Бойова робота триває щодня та з відчутним результатом: підрозділи Національної гвардії України системно знижують військовий потенціал противника", - написав він в телеграм-каналі в п'ятницю.

За словами міністра, з початку 2026 року по лінії фронту гвардійці знищили та вразили: 30 танків, 449 артилерійських систем, 74 одиниці бронетехніки, 592 авто, 11 систем РЕБ, 25 реактивних систем залпового вогню, 246 радіолокаційних станцій.

"Також наші гвардійці розгромили 2786 бліндажів ворога та 62 склади боєкомплекту", - додав глава МВС.

Він також розмістив відео точкового знищення техніки окупантів за допомогою "скидів".