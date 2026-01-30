Інтерфакс-Україна
Події
14:59 30.01.2026

Глава МВС: з початку цього року підрозділи Нацгвардії знищили та уразили 30 ворожих танків та 11 систем РЕБ

1 хв читати
Глава МВС: з початку цього року підрозділи Нацгвардії знищили та уразили 30 ворожих танків та 11 систем РЕБ

Підрозділи Національної гвардії України за січень 2026 року знищили та вразили по лінії фронту 30 танків, 449 артилерійських систем та 74 одиниці бронетехніки ворога, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Бойова робота триває щодня та з відчутним результатом: підрозділи Національної гвардії України системно знижують військовий потенціал противника", - написав він в телеграм-каналі в п'ятницю.

За словами міністра, з початку 2026 року по лінії фронту гвардійці знищили та вразили: 30 танків, 449 артилерійських систем, 74 одиниці бронетехніки, 592 авто, 11 систем РЕБ, 25 реактивних систем залпового вогню, 246 радіолокаційних станцій.

"Також наші гвардійці розгромили 2786 бліндажів ворога та 62 склади боєкомплекту", - додав глава МВС.

Він також розмістив відео точкового знищення техніки окупантів за допомогою "скидів".

Теги: #клименко #мвс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:19 28.01.2026
У Києві на третину збільшили кількість патрулів поліції – Клименко

У Києві на третину збільшили кількість патрулів поліції – Клименко

16:46 26.01.2026
Глава МВС про допомогу киянам: у пунктах обігріву ДСНС можна залишити запит на харчування, зігрітися гарячим чаєм

Глава МВС про допомогу киянам: у пунктах обігріву ДСНС можна залишити запит на харчування, зігрітися гарячим чаєм

16:04 26.01.2026
ЄБА закликає МВС та Головний сервісний центр забезпечити технічну можливість перереєстрації вживаних авто

ЄБА закликає МВС та Головний сервісний центр забезпечити технічну можливість перереєстрації вживаних авто

15:06 24.01.2026
Клименко: внаслідок російських атак постраждали близько 40 осіб, пошкоджено понад 170 об’єктів

Клименко: внаслідок російських атак постраждали близько 40 осіб, пошкоджено понад 170 об’єктів

18:29 22.01.2026
У МВС розповіли, як під час надзвичайної ситуації в енергетиці подбати про базову готовність

У МВС розповіли, як під час надзвичайної ситуації в енергетиці подбати про базову готовність

13:35 22.01.2026
Глава МВС: водолази ДСНС ліквідували пошкодження труби ТЕЦ в умовах морозу до –15 °C

Глава МВС: водолази ДСНС ліквідували пошкодження труби ТЕЦ в умовах морозу до –15 °C

18:51 20.01.2026
У Києві працюють понад 1300 пунктів незламності та обігріву – МВС

У Києві працюють понад 1300 пунктів незламності та обігріву – МВС

14:52 20.01.2026
Глава МВС: майже 15 тис. звернень на лінію 112 щодо відсутності тепла та електрики поступило зі столиці і Київщини

Глава МВС: майже 15 тис. звернень на лінію 112 щодо відсутності тепла та електрики поступило зі столиці і Київщини

18:21 16.01.2026
Глава МВС: за добу на 112 поступило 3,5 тис. скарг киян на відсутність електрики, тепла і води

Глава МВС: за добу на 112 поступило 3,5 тис. скарг киян на відсутність електрики, тепла і води

16:45 16.01.2026
Дві жінки загинули у Нікополі через ворожий обстріл

Дві жінки загинули у Нікополі через ворожий обстріл

ВАЖЛИВЕ

Інформація про окупацію н.п.Тернувате та Річне у Запорізькій області не відповідає дійсності - Волошин

Зеленський: Публічно запрошую Путіна в Київ, якщо він наважиться

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

Агентство з відновлення радить водіям 1-3 лютого утриматися від далеких поїздок через морози

Перемовини Україна-США-РФ продовжаться приблизно через тиждень – Віткофф

ОСТАННЄ

НЗФ може зiткнутися з труднощами при виконаннi фiнансових зобов'язань через війну - керівництво

Київ вітає санкції ЄС проти російських пропагандистів та виступає за розширення списку таких осіб

Енергокомітет Ради планує запросити на найближче засідання всю керівну команду Міненерго та провести спецзустріч з Кличком

Федоров повідомив про поглиблення оборонної співпраці з Нідерландами: лінія дронів, ППО та авіація

Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого

Прокуратура: посадовцю КМДА повідомлено про підозру в недкларуванні корпоративних права підприємства у Польщі

ВАКС застосував запобіжний захід до колишніх топпосадовців Держприкордонслужби України

Голова ДІЯРУ вважає за необхідне продовження роботи місій МАГАТЕ на підстанціях, важливих для безпеки АЕС

Ускладнення роботи підприємств і транспорту очікується в суботу на сході та в центрі країни через мокрий сніг та ожеледицю

Петиція про заборону куріння кальянів та їх аналогів в Києві не набрала необхідних голосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА