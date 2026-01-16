Дві жінки загинули у Нікополі через ворожий обстріл

Фото: https://t.me/mvs_ukraine

У Нікополі (Дніпропетровська обл.) через ворожий обстріл загинули дві жінки, ще шестеро зазнали поранень, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

"У Нікополі внаслідок російського обстрілу загинули дві жінки. Ще шестеро людей – троє чоловіків та троє жінок – отримали поранення", - йдеться у повідомленні МВС у телеграм-каналі у п'ятницю.

Зазначається, що рятувальники надали домедичну допомогу двом місцевим мешканкам, після чого евакуювали їх із місця події та передали медикам.