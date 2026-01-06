Інтерфакс-Україна
Події
10:51 06.01.2026

Четверо людей загинули за добу, провалившись під лід, серед них підліток – ДСНС

Життя чотирьох людей, серед яких дитина, забрали водойми минулої доби, трагічні випадки сталися у Львівській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

"У селі Рубаний Міст Новоукраїнського району рятувальники під час пошуків зниклого хлопчика 2013 р.н. виявили та підняли з водойми тіло підлітка", - повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій в Телеграм у вівторок.

Раніше повідомлялося, що у селі Гамаліївка Львівської області провалився під кригу місцевий мешканець 1974 р.н. під час риболовлі.

"Будьте обережні – не виходьте на лід. Через коливання температури це смертельно небезпечно. Бережіть себе та дітей!", - наголосили в ДСНС.

