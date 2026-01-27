Інтерфакс-Україна
Події
22:14 27.01.2026

Україна очікує прибуття чергової партії енергетичної допомоги від Словаччини та Молдови - Сибіга

2 хв читати

Україна очікує прибуття чергової партії енергетичної та гуманітарної допомоги від Словаччини, Молдови, Міністерства закордонних справ та Асоціації Подружжя Українських Дипломатів для підтримки постраждалих громад і вразливих категорій населення, повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Сьогодні зі Словаччини вирушила друга партія енергетичної допомоги. Це 12 генераторів різної потужності - від компактних 2 кВт до потужних 120 кВт. Вже цього тижня вони будуть доставлені безпосереднім отримувачам у Хмельницькій та Сумській областях", - йдеться в повідомленні Сибіги у Facebook.

Крім того, Молдова активно долучилася до надання гуманітарної допомоги. Молдовські підприємства Vinăria Ungheni, Salcuta Vinaria din Vale, Asconi Winery, Dionysos Casa de Vinuri Selecționate, Aurelius, AQUA LIDER S.R.L., Latti, Alianta-Vin, Castel Mimi Wines, а також Офіс Національної Ради з Виноградарства та Винарства та Почесний консул України Вячеслав Драгнєв передали через Посольство України в Молдові 22 генератори різної потужності, дві дизельні електростанції та 8 теплових пушок для регіонів, які постраждали від російських ракетних атак.

Сьогодні МЗС України спільно з Асоціацією Подружжя Українських Дипломатів передали також п’ять генераторів на потреби Всеукраїнського центру материнства та дитинства і організації "Сонце в тобі", що підтримує дітей, ветеранів війни, членів їхніх родин та внутрішньо переміщених осіб.

Очільник МЗС подякував Міністерству закордонних та європейських справ Словацької Республіки та SlovakAid за підтримку, а також висловив вдячність молдовським підприємствам і громадянському суспільству за надану гуманітарну допомогу.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1DygY8nMat/?mibextid=wwXIfr

Теги: #допомога #молдова #енергетика #словаччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:16 27.01.2026
Україна готова розглядати звернення Молдови щодо внеску у її безпеку - Сибіга

Україна готова розглядати звернення Молдови щодо внеску у її безпеку - Сибіга

17:10 27.01.2026
Чехи менш ніж за тиждень зібрали більше 320 млн грн на генератори для України

Чехи менш ніж за тиждень зібрали більше 320 млн грн на генератори для України

13:24 27.01.2026
Зеленський: Станом на ранок без опалення 926 будинків у лівобережному Києві

Зеленський: Станом на ранок без опалення 926 будинків у лівобережному Києві

22:36 26.01.2026
Генерацію пошкоджених ТЕЦ у Києві замінять розподіленими джерелами - Шмигаль

Генерацію пошкоджених ТЕЦ у Києві замінять розподіленими джерелами - Шмигаль

19:41 26.01.2026
З 2022 року уряд Франції надав Україні в енергетичній сфері EUR94 млн - посол

З 2022 року уряд Франції надав Україні в енергетичній сфері EUR94 млн - посол

18:52 26.01.2026
Додаткові генератори від Франції прибудуть в Україну на початку лютого - посол Весьєр

Додаткові генератори від Франції прибудуть в Україну на початку лютого - посол Весьєр

16:46 26.01.2026
Глава МВС про допомогу киянам: у пунктах обігріву ДСНС можна залишити запит на харчування, зігрітися гарячим чаєм

Глава МВС про допомогу киянам: у пунктах обігріву ДСНС можна залишити запит на харчування, зігрітися гарячим чаєм

14:28 26.01.2026
РФ вкотре обстріляла енергетику Харківщини та Донеччини, досі складно з е/е в Києві та області – перший заступник глави Міненерго

РФ вкотре обстріляла енергетику Харківщини та Донеччини, досі складно з е/е в Києві та області – перший заступник глави Міненерго

15:06 24.01.2026
Клименко: внаслідок російських атак постраждали близько 40 осіб, пошкоджено понад 170 об’єктів

Клименко: внаслідок російських атак постраждали близько 40 осіб, пошкоджено понад 170 об’єктів

13:16 24.01.2026
ЄС мобілізує частину цивільної допомоги з кредиту у EUR90 млрд на підтримку енергосистеми України – посольство Франції

ЄС мобілізує частину цивільної допомоги з кредиту у EUR90 млрд на підтримку енергосистеми України – посольство Франції

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих після атаки дронів РФ по потягу на Харківщині зросла до чотирьох, ще чотирьох шукають - Зеленський

Троє людей загинули, ще двоє постраждали внаслідок удару БпЛА по пасажирському поїзду в Харківській області

Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

Щонайменше двоє поранених через удар по пасажирському потягу "Барвінкове – Львів – Чоп" на Харківщині – Кулеба

ОСТАННЄ

Аварійно-рятувальні роботи на місці удару БпЛА по пасажирському потягу в Харківській області завершено

Мінекономіки: Україна і європейські партнери впроваджують систему моніторингу довкілля і роботу Реєстру збитків

На Одещині відновили електропостачання для 101 тис. родин, без світла залишаються ще 62 тис.

Фрагменти 5 тіл знайдено на місці удару БпЛА по пасажирському потягу в Харківській області - прокуратура

Кількість загиблих після атаки дронів РФ по потягу на Харківщині зросла до чотирьох, ще чотирьох шукають - Зеленський

У столиці без електроенергії залишаються 710 тис. споживачів — Шмигаль

Україна підпише зі США 20-пунктний мирний план, й окремо США підпишуть документ з РФ, а підпису ЄС не буде – Сибіга

Троє людей загинули, ще двоє постраждали внаслідок удару БпЛА по пасажирському поїзду в Харківській області

Офіс Військового омбудсмена офіційно розпочав роботу

Федоров та міністерка збройних сил Франції обговорили посилення ППО та передачу Україні літаків Mirage 2000-5

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА