Україна очікує прибуття чергової партії енергетичної допомоги від Словаччини та Молдови - Сибіга

Україна очікує прибуття чергової партії енергетичної та гуманітарної допомоги від Словаччини, Молдови, Міністерства закордонних справ та Асоціації Подружжя Українських Дипломатів для підтримки постраждалих громад і вразливих категорій населення, повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Сьогодні зі Словаччини вирушила друга партія енергетичної допомоги. Це 12 генераторів різної потужності - від компактних 2 кВт до потужних 120 кВт. Вже цього тижня вони будуть доставлені безпосереднім отримувачам у Хмельницькій та Сумській областях", - йдеться в повідомленні Сибіги у Facebook.

Крім того, Молдова активно долучилася до надання гуманітарної допомоги. Молдовські підприємства Vinăria Ungheni, Salcuta Vinaria din Vale, Asconi Winery, Dionysos Casa de Vinuri Selecționate, Aurelius, AQUA LIDER S.R.L., Latti, Alianta-Vin, Castel Mimi Wines, а також Офіс Національної Ради з Виноградарства та Винарства та Почесний консул України Вячеслав Драгнєв передали через Посольство України в Молдові 22 генератори різної потужності, дві дизельні електростанції та 8 теплових пушок для регіонів, які постраждали від російських ракетних атак.

Сьогодні МЗС України спільно з Асоціацією Подружжя Українських Дипломатів передали також п’ять генераторів на потреби Всеукраїнського центру материнства та дитинства і організації "Сонце в тобі", що підтримує дітей, ветеранів війни, членів їхніх родин та внутрішньо переміщених осіб.

Очільник МЗС подякував Міністерству закордонних та європейських справ Словацької Республіки та SlovakAid за підтримку, а також висловив вдячність молдовським підприємствам і громадянському суспільству за надану гуманітарну допомогу.

