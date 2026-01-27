Офіс Військового омбудсмена офіційно розпочав роботу

Офіс військового омбудсмана зі статусом постійно діючого допоміжного органу згідно ухваленого 17 вересня 2025 року профільного закону офіційно розпочав роботу, повідомила пресслужба інституції.

"Видання "Голос України" опублікувало повідомлення про початок діяльності Військового омбудсмана з 27 січня 2026 року", - йдеться у повідомленні Офісу у фейсбуці у вівторок.

Зазначається, що Офіс військового омбудсмана — постійно діючий допоміжний орган, утворений президентом України для демократичного цивільного контролю за сектором безпеки та оборони. До призначення Військовим омбудсманом Ольга Решетилова (Кобилинська) майже 10 місяців обіймала посаду Уповноваженої президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх родин, що передбачала дорадчу та координаційну ролі. Водночас разом із Офісом президента та Головним управлінням захисту прав військовослужбовців МОУ Решетилова працювала над законопроєктом "Про військового омбудсмана" (ухвалений 17 вересня 2025 року).

Повідомляється, що відтепер Офіс військового омбудсмана розглядатиме не звернення, а скарги від військовослужбовців. Процес триватиме не 30 днів, як раніше, а 10 днів. А у разі загрози життю та здоров’ю військовослужбовця на реагування є три дні.

Щодо перевірок зазначено, що команда Офісу має повноваження проводити повноцінні перевірки у військових формуваннях.

Щодо невідкладних прийомів. "Військовий омбудсман має право на невідкладний прийом з боку керівників органів державної влади, органів військового управління, командирів військових формувань", - наголосили в інституції.

"Що було раніше? Ще до офіційного початку роботи Офісу як інституції команда Військового омбудсмана робила все на той момент можливе для вирішення проблем військовослужбовців: опрацьовувала звернення; проводила виїзні моніторинги в підрозділах; надавала рекомендації органам військового управління щодо розв’язання виявлених у війську проблем", - йдеться у повідомленні.

Звертатися до інституції - на електронну пошту [email protected]

Повідомляється, що невдовзі запрацює гаряча лінія та можливість подати скаргу в застосунку Армія+.

"Наступний крок — ухвалення закону, який передбачатиме адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог Військового омбудсмана. Я і вся команда Офісу усвідомлюємо покладену на інституцію відповідальність, високі очікування та увагу до нашої роботи. Ми вдячні за підтримку, готові дослухатися до конструктивної критики й відкриті до співпраці", — прокоментувала Решетилова.