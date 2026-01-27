Інтерфакс-Україна
Події
20:28 27.01.2026

Офіс Військового омбудсмена офіційно розпочав роботу

2 хв читати

Офіс військового омбудсмана зі статусом постійно діючого допоміжного органу згідно ухваленого 17 вересня 2025 року профільного закону офіційно розпочав роботу, повідомила пресслужба інституції.

"Видання "Голос України" опублікувало повідомлення про початок діяльності Військового омбудсмана з 27 січня 2026 року", - йдеться у повідомленні Офісу у фейсбуці у вівторок.

Зазначається, що Офіс військового омбудсмана — постійно діючий допоміжний орган, утворений президентом України для демократичного цивільного контролю за сектором безпеки та оборони. До призначення Військовим омбудсманом Ольга Решетилова (Кобилинська) майже 10 місяців обіймала посаду Уповноваженої президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх родин, що передбачала дорадчу та координаційну ролі. Водночас разом із Офісом президента та Головним управлінням захисту прав військовослужбовців МОУ Решетилова працювала над законопроєктом "Про військового омбудсмана" (ухвалений 17 вересня 2025 року).

Повідомляється, що відтепер Офіс військового омбудсмана розглядатиме не звернення, а скарги від військовослужбовців. Процес триватиме не 30 днів, як раніше, а 10 днів. А у разі загрози життю та здоров’ю військовослужбовця на реагування є три дні.

Щодо перевірок зазначено, що команда Офісу має повноваження проводити повноцінні перевірки у військових формуваннях.

Щодо невідкладних прийомів. "Військовий омбудсман має право на невідкладний прийом з боку керівників органів державної влади, органів військового управління, командирів військових формувань", - наголосили в інституції.

"Що було раніше? Ще до офіційного початку роботи Офісу як інституції команда Військового омбудсмана робила все на той момент можливе для вирішення проблем військовослужбовців: опрацьовувала звернення; проводила виїзні моніторинги в підрозділах; надавала рекомендації органам військового управління щодо розв’язання виявлених у війську проблем", - йдеться у повідомленні.

Звертатися до інституції - на електронну пошту [email protected]

Повідомляється, що невдовзі запрацює гаряча лінія та можливість подати скаргу в застосунку Армія+.

"Наступний крок — ухвалення закону, який передбачатиме адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог Військового омбудсмана. Я і вся команда Офісу усвідомлюємо покладену на інституцію відповідальність, високі очікування та увагу до нашої роботи. Ми вдячні за підтримку, готові дослухатися до конструктивної критики й відкриті до співпраці", — прокоментувала Решетилова.

 

Теги: #офіс #омбудсмен #старт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:06 28.01.2026
Освітній омбудсмен: у державних і комунальних школах уроки християнської етики можливі лише за згодою батьків

Освітній омбудсмен: у державних і комунальних школах уроки християнської етики можливі лише за згодою батьків

17:27 21.01.2026
В Україні стартує новий сезон студентських спортивних ліг

В Україні стартує новий сезон студентських спортивних ліг

10:44 23.12.2025
Українська мова зміцнила свої позиції в соцмережах у 2025р - мовний омбудсмен

Українська мова зміцнила свої позиції в соцмережах у 2025р - мовний омбудсмен

08:53 17.12.2025
Ракета Ariane 6 стартувала на орбіту з двома європейськими супутниками Galileo

Ракета Ariane 6 стартувала на орбіту з двома європейськими супутниками Galileo

20:53 15.12.2025
У Берліні буде відкрито один із перших офісів з експорту зброї - Зеленський

У Берліні буде відкрито один із перших офісів з експорту зброї - Зеленський

21:33 09.12.2025
Зеленський: Таке відчуття, що легше ліквідувати ОП, ніж призначити його керівника

Зеленський: Таке відчуття, що легше ліквідувати ОП, ніж призначити його керівника

19:57 08.12.2025
Зеленський підтвердив розгляд на посаду голови ОП Федорова та Шмигаля, але є питання заміни їх на поточних посадах

Зеленський підтвердив розгляд на посаду голови ОП Федорова та Шмигаля, але є питання заміни їх на поточних посадах

11:47 07.12.2025
Українці відсутні серед претендентів на бізнес-омбудсмена – рекрутер

Українці відсутні серед претендентів на бізнес-омбудсмена – рекрутер

21:48 04.12.2025
Рішення щодо нового керівника Офісу Президента буде ухвалено найближчим часом – Зеленський

Рішення щодо нового керівника Офісу Президента буде ухвалено найближчим часом – Зеленський

19:05 02.12.2025
Стартував 1-й етап програми "УЗ 3000" для прифронтових громад з можливістю придбати квиток з 3 грудня

Стартував 1-й етап програми "УЗ 3000" для прифронтових громад з можливістю придбати квиток з 3 грудня

ВАЖЛИВЕ

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

Агентство з відновлення радить водіям 1-3 лютого утриматися від далеких поїздок через морози

Перемовини Україна-США-РФ продовжаться приблизно через тиждень – Віткофф

Трамп заявив, що обстрілів Києва з боку РФ не було останніми днями, бо він попросив про це Путіна

"Укренерго" в останній робочий день тижня обмежуватиме електроенергію в усіх регіонах України протягом доби

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 268 ворожих атак - Генштаб

Зеленський домовився з Мерцом про спільні дії наступного тижня

Ситуацію з теплом та світлом у Києві стабілізують 239 бригад - Шмигаль

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

Національний музей історії України у Другій світовій війні демонтував радянський напис на скульптурній галереї

Порошенко повідомив про розгортання фронтових прально-душових комплексів у Києві

До України надійшли перші 78 з понад 300 промислових котлів від Італії - ЗМІ

Глава БЕБ оголосив про старт атестації працівників

Сформовано склад Ради директорів Українського фонду культурної спадщини, наступний крок – обрання виконавчого директора - Бережна

Зеленський: Є хороші результати СБУ в протидії операціям РФ проти нашої держави

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА