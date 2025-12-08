Зеленський підтвердив розгляд на посаду голови ОП Федорова та Шмигаля, але є питання заміни їх на поточних посадах

Президент України Володимир Зеленський розглядає на посаду глави Офісу президента міністра оборони Дениса Шмигаля або першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, однак є питання заміни їх на поточних посадах.

"В мене є варіанти міністра Шмигаля або міністра Федорова, але тут є виклик тому, що Рада повинна їх знімати перед тим, як будуть призначати і тут не хочеться, щоб було як в цій грі "Дженга", коли ти одну деталь витягнув і все розсипалося", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в WhatsApp у понеділок.

