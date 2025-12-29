Зеленський: Умєров, Кислиця та Гнатов продовжать роботу у переговорній групі

Секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов продовжать роботу з американською стороною у складу переговорної групи, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Стів (Віткофф – ІФ-У) і Джаред (Кушнер – ІФ-У) працюватимуть з нашим Рустемом Умєровим, а також заступником міністра Кислицею та генералом Гнатовим, і вони продовжуватимуть роботу в цій групі", - сказав Зеленський під час пресконференції з президентом США Дональдом Трампом у Флориді.

Глава Української держави також висловив сподівання, що "в січні ми дійсно приймемо рішення" "щодо всіх цих документів, шести документів".