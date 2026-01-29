Порошенко повідомив про розгортання фронтових прально-душових комплексів у Києві

Фото: https://eurosolidarity.org/2026/01/29

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив про розгортання мобільних прально-душових комплексів, які раніше через Фонд Порошенка і ГО "Справа громад" відправляв на фронт військовослужбовцям, для жителів Києва, які постраждали внаслідок руйнування цивільної інфраструктури столиці російськими обстрілами.

"10 клятих морозних днів будинки довкола майже повністю без світла та води. За цей час холод та російський терор встигли перетворити затишні квартири цих сімей та багатьох інших киян на промерзлі бетонні коробки. Тому ми тут, щоб їм допомогти. Проєкт, який ми створили ще багато років тому, щоб допомогти військовим відчути себе трошки затишніше та комфортніше в екстремальних умовах — тепер допомагає і цивільним. Не думав, що аж до такого дійде. Але мусимо реагувати. Тепер наші мобільні прально-душові комплекси працюють не тільки на всій лінії фронту, а й у Києві", - написав Порошенко у Facebook.

Він зазначив, що жителів столиці "можуть вперше за 10 днів попрати та одразу посушити речі, зарядити гаджети та ліхтарики, зігріти дітей та себе чаєм, кавою та печивом".

Лідерка "Євросолідарності" у Київський міській раді, голова постійної комісії з питань охорони здоровʼя, сімʼї, соціальної та ветеранської політики Марина Порошенко повідомила про розгортання "мобільних пунктів солідарності" у Голосієвському районі Києва.

"Мешканці розповідають прості, але дуже болючі речі: вода з’являється лише час від часу, тепло — так само. А електропостачання в будинках не було зовсім уже понад 8 діб. Саме тому ми разом із командами Фонд Порошенка, ГО Справа Громад та Європейська Солідарність - Київ приїхали сюди, щоб підтримати людей не словами, а діями. Ми облаштували мобільні пункти солідарності. В одному з них мешканці Голосієва можуть випрати та висушити речі. В іншому — випити гарячого чаю, під’єднатися до інтернету та підзарядити свої електронні пристрої", - написала вона у Facebook.

На сайті політсили повідомляється, що подібні пункти планують встановити й на інших локаціях по Києву.