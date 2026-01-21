Підприємства Порошенка за минулий рік встановили 100 МВт балансуючої потужності, заявив політик

Фото: https://eurosolidarity.org/2026/01/21

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що підприємства сфери його відповідальності встановили 100 МВт балансуючої потужності протягом минулого року як відповідь на удари російських окупантів по об’єктах української цивільної енергетичної інфраструктури, повідомляється на сайті політсили в середу.

"Ми допомагаємо не тільки армії. Підприємства, які входять до сфери моєї відповідальності, на сьогодні за рік, що минув, встановили 100 мегават балансуючої потужності. 50 з них – це газокомпресорні станції, 5 – це сонячні батареї і 45 – генераторні потужності. Коштувало це все підприємствам концерну 65 мільйонів доларів без жодної копійки бюджетних коштів", – сказав Порошенко.

Він також повідомив, що передав у підрозділи Сил оборони чергову партію з десяти прально-душових комплексів.

"У 2022 році ми започаткували проєкти постачання пральнодушових комплексів. Тільки ця програма передбачає майже 300 мільйонів гривень. І це гроші не бюджетні", – сказав політик.

Як повідомляється на сайті партії, від початку проєкту у 2022 році Фонд Порошенка та волонтери громадської організації "Справа громад" виготовили для військових 321 комплекс. "Прально-душові комплекси виготовляють на базі 20-футових контейнерів, які монтуються на причіпи. "Титан" швидко нагріває не лише воду, а й приміщення. Вода гріється на дровах, є також генератор на 7.5 кВт. Насосна станція створює тиск на 3 атмосфери, 4 душові точки облаштовані економними кранами для подачі води. Є також 2 пральні й 2 сушильні машини", - йдеться в повідомленні.