Інтерфакс-Україна
Події
19:20 21.01.2026

Підприємства Порошенка за минулий рік встановили 100 МВт балансуючої потужності, заявив політик

2 хв читати
Підприємства Порошенка за минулий рік встановили 100 МВт балансуючої потужності, заявив політик
Фото: https://eurosolidarity.org/2026/01/21

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що підприємства сфери його відповідальності встановили 100 МВт балансуючої потужності протягом минулого року як відповідь на удари російських окупантів по об’єктах української цивільної енергетичної інфраструктури, повідомляється на сайті політсили в середу.

"Ми допомагаємо не тільки армії. Підприємства, які входять до сфери моєї відповідальності, на сьогодні за рік, що минув, встановили 100 мегават балансуючої потужності. 50 з них – це газокомпресорні станції, 5 – це сонячні батареї і 45 – генераторні потужності. Коштувало це все підприємствам концерну 65 мільйонів доларів без жодної копійки бюджетних коштів", – сказав Порошенко.

Він також повідомив, що передав у підрозділи Сил оборони чергову партію з десяти прально-душових комплексів.

"У 2022 році ми започаткували проєкти постачання пральнодушових комплексів. Тільки ця програма передбачає майже 300 мільйонів гривень. І це гроші не бюджетні", – сказав політик.

Як повідомляється на сайті партії, від початку проєкту у 2022 році Фонд Порошенка та волонтери громадської організації "Справа громад" виготовили для військових 321 комплекс. "Прально-душові комплекси виготовляють на базі 20-футових контейнерів, які монтуються на причіпи. "Титан" швидко нагріває не лише воду, а й приміщення. Вода гріється на дровах, є також генератор на 7.5 кВт. Насосна станція створює тиск на 3 атмосфери, 4 душові точки облаштовані економними кранами для подачі води. Є також 2 пральні й 2 сушильні машини", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #душові #армія #євросолідарність #порошенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:35 20.01.2026
"Євросолідарність" передала ГО "Справа громад" кошти на закупівлю майже півтисячі FPV-дронів на оптоволокні

"Євросолідарність" передала ГО "Справа громад" кошти на закупівлю майже півтисячі FPV-дронів на оптоволокні

13:58 20.01.2026
Утримання української армії протягом наступних 10 років може коштувати $700 млрд - Качка

Утримання української армії протягом наступних 10 років може коштувати $700 млрд - Качка

17:54 19.01.2026
"Євросолідарність" ініціює достроковий розпуск ТСК Верховної Ради – заява фракції

"Євросолідарність" ініціює достроковий розпуск ТСК Верховної Ради – заява фракції

11:31 17.01.2026
Порошенко передав допомогу військовим на Сумщині

Порошенко передав допомогу військовим на Сумщині

09:58 16.01.2026
Депутати Київради з "Євросолідарності" передають 300 газових пальників киянам та службам, які ліквідовують наслідки обстрілів

Депутати Київради з "Євросолідарності" передають 300 газових пальників киянам та службам, які ліквідовують наслідки обстрілів

18:44 15.01.2026
Бюджетна комісія Київради не підтримала рішення про фіндопомогу киянам та комунальникам, заявяють у "Євросолідарності"

Бюджетна комісія Київради не підтримала рішення про фіндопомогу киянам та комунальникам, заявяють у "Євросолідарності"

14:20 14.01.2026
Порошенко в Раді закликав обговорити з прем’єркою ситуацію в енергетиці

Порошенко в Раді закликав обговорити з прем’єркою ситуацію в енергетиці

12:16 14.01.2026
Госпіталь ветеранів отримав п’ять генераторів від Фонду Порошенка

Госпіталь ветеранів отримав п’ять генераторів від Фонду Порошенка

14:00 13.01.2026
Порошенко закликав Раду спрямувати бюджетні кошти на оборону

Порошенко закликав Раду спрямувати бюджетні кошти на оборону

20:42 12.01.2026
У Київраді готують рішення для стабілізації систем життєзабезпечення після обстрілів

У Київраді готують рішення для стабілізації систем життєзабезпечення після обстрілів

ВАЖЛИВЕ

ЦВК пропонує 6-місячний підготовчий період після припинення воєнного стану перед початком виборочого процесу

Трамп: між Зеленським та Путіним величезна ненависть, та вони зараз на тому етапі, коли потрібно укласти угоду, якщо вони не дурні

Зеленський зараз у Києві - радник

Трамп у Давосі: переконаний, що Путін хоче підписати угоду, Зеленський також хоче припинити цю війну і ми з ним сьогодні зустрінемося

Трамп: Україна була зіницею ока для Путіна, те, що сталося, –жахливо

ОСТАННЄ

В Офісі президента нема опалення і просять не використовувати електрообігрівачі – радниця керівника

Загибель Брехта на об’єкті, де він керував ремонтами, свідчить про нього як про справжнього лідера – НР "Укренерго"

СБУ та ОГП викрили першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій Києва на "ухилянтських схемах"

Близько 30% виробників зброї вже зареєструвалися в службі експортного контролю - Українська рада зброярів

ЦВК пропонує 6-місячний підготовчий період після припинення воєнного стану перед початком виборочого процесу

Рибне на Запоріжжі у сірій зоні: українських воїнів у селищі немає, а окупанти не можуть там закріпитися - Волошин

Заступники міністрів оборони України та ОАЕ обговорили розвиток партнерства в оборонній сфері

МЗС повідомило про спільний зі Світовим конгресом українців збір коштів на енергообладнання

Комітет міністрів Ради Європи підтримав створення спецтрибуналу по злочину агресії - Сибіга

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА