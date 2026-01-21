Інтерфакс-Україна
Події
19:41 21.01.2026

СБУ та ОГП викрили першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій Києва на "ухилянтських схемах"

Співробітники Служби безпеки України ліквідували у Києві ще одну масштабну схему ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів затримано першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій столиці, який причетний до оборудки, повідомляє пресслужба СБУ.

"Як встановило розслідування, чиновник шляхом підробки документів фіктивно "зараховував" клієнтів до військових частин ЗСУ, а надалі організовував їхнє списання з військового обліку за вигаданими медичними діагнозами. Вартість такої "послуги" становила від $15 до 20 тисяч. Для організації оборудки фігурант використовував власні зв’язки в районному ТЦК, а для підготовки фальшивок залучив спільника", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, зловмисники допомогли ухилитися від військової служби щонайменше 190 військовозобов’язаним та військовослужбовцям.

Співробітники СБУ задокументували оборудку і затримали посадовця та його поплічника.

Під час обшуків у затриманих виявлено підроблені медичні та військово-облікові документи, печатки військових частин та смартфони із доказами злочинної схеми.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили чиновнику РДА та його спільнику про підозру за чч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України (організація та пособництво в ухиленні від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

 

 

