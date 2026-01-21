Інтерфакс-Україна
Події
20:01 21.01.2026

В Офісі президента немає опалення і просять не використовувати електрообігрівачі – радниця керівника

1 хв читати
В Офісі президента немає опалення і просять не використовувати електрообігрівачі – радниця керівника

Радниця керівника Офісу президента України (ОП) Вікторія Страхова повідомила про відсутність опалення в будівлі ОП і заборону використовувати електрообігрівачі.

"У нас холодно, хоч значно тепліше ніж в деяких моїх знайомих, у кого зараз ані опалення ані електропостачання й майже 0 у квартирі. Принаймні холодніше ніж у мене вдома на Оболоні. Хоч опалення вимкнуте й там й там", - написала Страхова у Facebook у середу.

За її словами, температура у неї в кабінеті приблизно 13 градусів тепла у сонячний день, але це більше ніж в інших кабінетах та на два градуси більше, ніж в коридорах.

"В офісі також повідомлення-прохання не використовувати електрообігрівачі. Тож гріємось хто як може", - додала Страхова, уточнивши, що перебуває на роботі в теплому одязі.

Як повідомлялося, на ранок середи, 21 січня, близько 4000 будинків у Києві залишалися без опалення, а майже 60% столиці перебуває без електропостачання. "За звітами міської влади, залучених сил достатньо, але потрібен час. Не погоджуюсь із цією оцінкою — потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів", - заявив президент України Володимир Зеленський.

 

Теги: #офис_президента #опалення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:04 20.01.2026
У Раді відсутнє опалення, вода та електрика – нардеп

У Раді відсутнє опалення, вода та електрика – нардеп

10:01 20.01.2026
У Раді відсутні вода та опалення - нардеп

У Раді відсутні вода та опалення - нардеп

08:06 20.01.2026
Кличко: Через ворожу атаку понад 5 тис. будинків Києва без опалення, Лівий берег - без води

Кличко: Через ворожу атаку понад 5 тис. будинків Києва без опалення, Лівий берег - без води

19:14 18.01.2026
Італія передасть Україні опалювальне обладнання для підтримки постраждалих від обстрілів регіонів — Буданов

Італія передасть Україні опалювальне обладнання для підтримки постраждалих від обстрілів регіонів — Буданов

19:59 16.01.2026
Без тепла в Києві залишаються 67 багатоповерхівок – мер

Без тепла в Києві залишаються 67 багатоповерхівок – мер

15:13 16.01.2026
Кличко: В Києві без опалення залишаються близько 100 будинків

Кличко: В Києві без опалення залишаються близько 100 будинків

21:37 15.01.2026
Уряд опрацьовує можливість віднести будинки з електроопаленням до критичної інфраструктури - Свириденко

Уряд опрацьовує можливість віднести будинки з електроопаленням до критичної інфраструктури - Свириденко

16:48 14.01.2026
У Києві без тепла найбільше будинків у Печерському районі після масованих обстрілів – Пантелеєв

У Києві без тепла найбільше будинків у Печерському районі після масованих обстрілів – Пантелеєв

15:54 14.01.2026
В Києві без опалення близько 400 багатоповерхівок, ситуація з енергопостачанням лишається складною – Кличко

В Києві без опалення близько 400 багатоповерхівок, ситуація з енергопостачанням лишається складною – Кличко

20:20 13.01.2026
Шістнадцятирічна дівчина постраждала внаслідок ворожого удару по Харкову

Шістнадцятирічна дівчина постраждала внаслідок ворожого удару по Харкову

ВАЖЛИВЕ

ЦВК пропонує 6-місячний підготовчий період після припинення воєнного стану перед початком виборочого процесу

Трамп: між Зеленським та Путіним величезна ненависть, та вони зараз на тому етапі, коли потрібно укласти угоду, якщо вони не дурні

Зеленський зараз у Києві - радник

Трамп у Давосі: переконаний, що Путін хоче підписати угоду, Зеленський також хоче припинити цю війну і ми з ним сьогодні зустрінемося

Трамп: Україна була зіницею ока для Путіна, те, що сталося, –жахливо

ОСТАННЄ

У Києві вночі розпочинають відновлення теплопостачання для 3260 будинків - мер

В Ірані повідомили про понад 3 тис. жертв заворушень

Келлог може відвідати Україну найближчими тижнями

З Польщі до Києва їде 400 генераторів різних типів - посол

Громадянка України затримана в Берліні на підозрою в шпигунстві на користь РФ

Голова МЗС Данії Расмуссен: Відмова Трампа від застосування військової сили в Гренландії позитивна, але проблема не зникла

Туреччина, Індонезія, Єгипет, Саудівська Аравія, Пакистан, Йорданія, Катар і ОАЕ заявили про рішення вступити до Ради миру Трампа

Збитки від застрахованих катастроф у 2025 р. склали $129 млрд, з яких 78% припадає на США

Загибель Брехта на об’єкті, де він керував ремонтами, свідчить про нього як про справжнього лідера – НР "Укренерго"

СБУ та ОГП викрили першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій Києва на "ухилянтських схемах"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА