Кличко: Через ворожу атаку понад 5 тис. будинків Києва без опалення, Лівий берег - без води

Фото: Київська міська рада

Більш ніж 5 тисяч багатоповерхівок Києва залишилась без опалення внаслідок чергової ворожої атаки, а Лівий берег столиці залишився ще й без водопостачання, повідомив мер Віталій Кличко.

"Після цієї атаки на столицю без тепла 5635 багатоповерхівок. Майже 80 відсотків із них - будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня. Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання", - написав він у телеграмі.

Мер нагадав, що станом на вечір понеділка з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня.

"Комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян", - наголосив Кличко.