Ворог атакував цивільну інфраструктуру Одещини, БпЛА влучив у багатоповерховий будинок

Російські війська вранці вівторка атакували цивільну інфраструктуру Одеської області, безпілотник влучив у багатоповерховий будинок, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"На світанку ворог знов цинічно атакував цивільну інфрастуктуру Одещини. Удари були спрямовані на житлові квартали та об’єкти енергетики. У місті Чорноморськ зафіксовано влучання БпЛА в багатоповерховий житловий будинок", - написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, пошкоджено фасад та скління. Інформація про постраждалих наразі не надходила, дані уточнюються.

В Одеському районі також зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місцях подій працюють екстрені та комунальні служби.