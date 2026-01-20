Інтерфакс-Україна
Події
08:33 20.01.2026

Ворог атакував цивільну інфраструктуру Одещини, БпЛА влучив у багатоповерховий будинок

1 хв читати
Російські війська вранці вівторка атакували цивільну інфраструктуру Одеської області, безпілотник влучив у багатоповерховий будинок, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"На світанку ворог знов цинічно атакував цивільну інфрастуктуру Одещини. Удари були спрямовані на житлові квартали та об’єкти енергетики. У місті Чорноморськ зафіксовано влучання БпЛА в багатоповерховий житловий будинок", - написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, пошкоджено фасад та скління. Інформація про постраждалих наразі не надходила, дані уточнюються.

В Одеському районі також зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місцях подій працюють екстрені та комунальні служби.

 

