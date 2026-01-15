Окупанти атакували дронами Білгород-Дністровський район, пошкоджена інфраструктура, є постраждалий

Одна людина постраждала, зруйновано дві одноповерхові адміністративні будівлі, пошкоджена цивільна інфраструктура внаслідок дронової атаки російських окупантів на Білгород-Дністровський район Одеської області в ніч на четвер, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Вночі російські окупанти атакували ударними безпілотниками Південь Одещини. Більшість ворожих цілей знищено силами ППО. Водночас зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі. Внаслідок атаки зруйновано дві одноповерхові адміністративні будівлі з подальшим загорянням. Пожежу оперативно ліквідовано. На жаль, постраждав охоронець, медичну допомогу надано на місці", - написав Кіпер в Телеграм.

За його словами, відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків, правоохоронні органи фіксують російській воєнні злочини проти мирного населення Одеської області.