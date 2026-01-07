Інтерфакс-Україна
Події
19:33 07.01.2026

Стало відомо про другого загиблого через масований удар по Одесі – ОВА

За оновленою інформацією, в Одесі вже двоє загиблих внаслідок масованого ракетно-дронового удару по портам Одеської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, кількість загиблих внаслідок атаки зросла до двох осіб. Співчуття рідним та близьким. Ще восьмеро людей поранено, усім надається необхідна медична допомога", - написав він у Телеграмі у середу ввечері.

Раніше Кіпер повідомляв про одного загиблого та вісьмох поранених.

 

