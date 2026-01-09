Росіяни пошкодили посольство Катару в Києві – Зеленський

Російський дрон цієї ночі пошкодив будівлю посольства Катару в Києві, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Окрім звичайної нашої цивільної інфраструктури та енергетичних об’єктів, цієї ночі російським дроном була пошкоджена будівля Посольства Катару. Держави, яка так багато робить для посередництва з Росією, щоб звільняти військовополонених і цивільних, які утримуються в російських тюрмах", – написав він у Телеграм.