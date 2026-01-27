Інтерфакс-Україна
Одна людина загинула, ще одна поранена через російські удари по Запоріжжю

Одна людина загинула через атаку російського безпілотника у Балабіному Кушугумської селищної громади, ще одна людина зазнала поранень через бомбардування у Комишувасі Запорізького району Запорізької області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Російський безпілотник атакував приватний будинок у Балабиному – 58-річна власниця загинула на місці. У Комишувасі ворожа авіабомба частково зруйнувала приватний будинок та пошкодила будівлі поруч. Поранення отримала 68-річна жінка. Їй надається уся необхідна допомога", - написав він у Телеграм.

 

