Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю пошкоджено житлові будинки, поранена одна людина

В результаті ворожих ударів по Запоріжжю пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру міста, поранена одна людина, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"росіяни атакували безпілотником і приватний сектор обласного центру. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, поранена одна людина", - йдеться в повідомленні Федорова у Телеграм.

Окрім того, очільник ОВА зазначив, що в результаті одного з ворожих обстрілів по місту відомо про влучання в стоянку біля одного із торгівельних центів.

