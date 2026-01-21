Інтерфакс-Україна
Події
22:18 21.01.2026

Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю пошкоджено житлові будинки, поранена одна людина

1 хв читати

В результаті ворожих ударів по Запоріжжю пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру міста, поранена одна людина, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"росіяни атакували безпілотником і приватний сектор обласного центру. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, поранена одна людина", - йдеться в повідомленні Федорова у Телеграм.

Окрім того, очільник ОВА зазначив, що в результаті одного з ворожих обстрілів по місту відомо про влучання в стоянку біля одного із торгівельних центів.

Джерела: https://t.me/ivan_fedorov_zp/32323

https://t.me/ivan_fedorov_zp/32322

Теги: #запоріжжя #постраждалі #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:28 21.01.2026
Жінка загинула у Херсоні через російський обстріл – ОВА

Жінка загинула у Херсоні через російський обстріл – ОВА

08:33 20.01.2026
Ворог атакував цивільну інфраструктуру Одещини, БпЛА влучив у багатоповерховий будинок

Ворог атакував цивільну інфраструктуру Одещини, БпЛА влучив у багатоповерховий будинок

08:23 20.01.2026
Унаслідок ворожої атаки на Київщині є загиблий

Унаслідок ворожої атаки на Київщині є загиблий

08:06 20.01.2026
Кличко: Через ворожу атаку понад 5 тис. будинків Києва без опалення, Лівий берег - без води

Кличко: Через ворожу атаку понад 5 тис. будинків Києва без опалення, Лівий берег - без води

02:49 20.01.2026
У Києві внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території складських приміщень

У Києві внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території складських приміщень

00:52 20.01.2026
Ворог двічі вдарив по Запоріжжю

Ворог двічі вдарив по Запоріжжю

00:01 20.01.2026
У одному з районів Запоріжжя пролунав вибух

У одному з районів Запоріжжя пролунав вибух

18:29 19.01.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 11, одна людина загинула - прокуратура

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 11, одна людина загинула - прокуратура

16:21 19.01.2026
Дві людини дістали поранень у Запоріжжі через ворожий удар

Дві людини дістали поранень у Запоріжжі через ворожий удар

16:14 19.01.2026
У Харкові вже 4 постраждалих - Синєгубов

У Харкові вже 4 постраждалих - Синєгубов

ВАЖЛИВЕ

ЦВК пропонує 6-місячний підготовчий період після припинення воєнного стану перед початком виборочого процесу

Трамп: між Зеленським та Путіним величезна ненависть, та вони зараз на тому етапі, коли потрібно укласти угоду, якщо вони не дурні

Зеленський зараз у Києві - радник

Трамп у Давосі: переконаний, що Путін хоче підписати угоду, Зеленський також хоче припинити цю війну і ми з ним сьогодні зустрінемося

Трамп: Україна була зіницею ока для Путіна, те, що сталося, –жахливо

ОСТАННЄ

Голова НАЛУ Шевчук увійшов до складу конкурсної комісії для обрання заступника керівника САП, закликає припинити маніпуляції щодо його обрання

Шмигаль: енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків

Трамп відмовився від запровадження тарифів проти європейських партнерів у зв’язку з переговорами щодо Гренландії та Арктики

Українська енергосистема отримає додаткову допомогу від іноземних партнерів, приватних донорів та МЗС України

У Києві вночі розпочинають відновлення теплопостачання для 3260 будинків - мер

В Ірані повідомили про понад 3 тис. жертв заворушень

Келлог може відвідати Україну найближчими тижнями

З Польщі до Києва їде 400 генераторів різних типів - посол

Громадянка України затримана в Берліні на підозрою в шпигунстві на користь РФ

Голова МЗС Данії Расмуссен: Відмова Трампа від застосування військової сили в Гренландії позитивна, але проблема не зникла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА