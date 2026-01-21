22:18 21.01.2026
Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю пошкоджено житлові будинки, поранена одна людина
В результаті ворожих ударів по Запоріжжю пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру міста, поранена одна людина, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.
"росіяни атакували безпілотником і приватний сектор обласного центру. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, поранена одна людина", - йдеться в повідомленні Федорова у Телеграм.
Окрім того, очільник ОВА зазначив, що в результаті одного з ворожих обстрілів по місту відомо про влучання в стоянку біля одного із торгівельних центів.
