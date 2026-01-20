Унаслідок ворожої атаки на Київщині є загиблий

Фото: Київська ОВА

У одному з районів Київської області внаслідок ворожої атаки загинула людина, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Сьогодні вночі ворог знову завдав підступного удару по Київщині. Унаслідок масованої атаки в Бучанському районі смертельне поранення отримав 50-річний чоловік. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Людина загинула на місці", - написав він у телеграмі.

Також у результаті атаки пошкоджено приміщення двох автозаправних станцій, додав він.