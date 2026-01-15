08:48 15.01.2026
Уламки ворожого "шахеда" зафіксували в одній з громад Київщини
Фото: https://t.me/AnatoliiFedoruk
Уламки ворожого "шахеда" зафіксували в одній з громад Київської області, повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.
"Маємо падіння уламків ворожого "Шахеда" у Мироцькому старостаті Бучанської громади. Найголовніше усі живі", - написав він у телеграмі.
За словами міського голови, водночас у кількох житлових та господарських будівлях вибито вікна та двері, зафіксовано порушення конструкцій і пошкодження даху.
Усі відповідні служби працюють на місці, фіксуємо наслідки та надаємо необхідну допомогу мешканцям.