Інтерфакс-Україна
Події
05:51 09.01.2026

ДТЕК: світло повернули для понад 30 тис. родин на Київщині

1 хв читати

Для понад 30 тисяч родин на Київщині відновили електропостачання після перебоїв через негоду, повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Київщина: повернули світло для 30 000 родин під час негоди. Поки через погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 тисяч родин", - йдеться в повідомленні у Телеграм-каналі.

У ДТЕК додають, що погодні умови значно ускладнюють ремонтні роботи: мокрий сніг та ожеледиця спричиняють падіння дерев і обриви ліній електропередач, а до окремих пошкоджених ділянок наразі важко дістатися.

Джерело: https://t.me/dtek_ua/3681

Теги: #київська #світло

