Інтерфакс-Україна
Події
13:44 20.01.2026

Ситуація з водо- і теплопостачанням в Києві залишається складною, запроваджені аварійні графіки відключень світла – мер

1 хв читати
Ситуація з водо- і теплопостачанням в Києві залишається складною, запроваджені аварійні графіки відключень світла – мер

Мер Києва Віталій Кличко заявляє про складну ситуацію з водо- і теплопостачанням в Печерському та трьох лівобережних районах Києва після нічної російської атаки.

"Ситуація з водопостачанням та теплом на лівому березі й на Печерську залишається складною. Щодо електрики – "Укренерго" запровадило в столиці аварійні графіки відключень", - написав мер у Телеграм у вівторок.

При цьому він не уточнив, коли очікується поновлення водо- і теплопостачання у відповідних районах столиці. "Комунальники та енергетики працюють над відновленням пошкоджених обʼєктів критичної інфраструктури", - повідомив Кличко.

Раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба анонсував відновлення водопостачання в столиці, перерване внаслідок російського обстрілу, до кінця поточного дня. Також він повідомив, що внаслідок атак без опалення залишилися 5 тис 635 будинків (46% житлового фонду столиці), 12 будинків з яких його не мають ще з 9 січня.

Теги: #київ #теплопостачання #водопостачання #світло

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 20.01.2026
Водопостачання в Києві планується до відновлення до кінця дня

Водопостачання в Києві планується до відновлення до кінця дня

12:39 20.01.2026
У Києві допомогу людям надають 1,1 тис. соцпрацівників - Улютін

У Києві допомогу людям надають 1,1 тис. соцпрацівників - Улютін

11:32 20.01.2026
Водопостачання почало повертатися в деякі лівобережні райони столиці

Водопостачання почало повертатися в деякі лівобережні райони столиці

10:55 20.01.2026
Понад 10 тис. киян перебували на станціях метро вночі під час повітряної тривоги – КМДА

Понад 10 тис. киян перебували на станціях метро вночі під час повітряної тривоги – КМДА

10:03 20.01.2026
Найскладніше після нічного російського обстрілу в Києві – Зеленський

Найскладніше після нічного російського обстрілу в Києві – Зеленський

09:47 20.01.2026
У Києві інтервали руху поїздів метро між станціями "Дарниця" – "Арсенальна" становлять до 10 хвилин

У Києві інтервали руху поїздів метро між станціями "Дарниця" – "Арсенальна" становлять до 10 хвилин

08:06 20.01.2026
Кличко: Через ворожу атаку понад 5 тис. будинків Києва без опалення, Лівий берег - без води

Кличко: Через ворожу атаку понад 5 тис. будинків Києва без опалення, Лівий берег - без води

06:54 20.01.2026
У Києві через ситуацію з енергетикою метро курсуватиме зі змінами - КМДА

У Києві через ситуацію з енергетикою метро курсуватиме зі змінами - КМДА

02:53 20.01.2026
Кличко: соцінфраструктура Лівого берега Києва переходить на автономний режим

Кличко: соцінфраструктура Лівого берега Києва переходить на автономний режим

02:49 20.01.2026
У Києві внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території складських приміщень

У Києві внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території складських приміщень

ВАЖЛИВЕ

Міненерго призначило Гавву виконувачем обовʼязків глави "Оператора ринку"

Удари РФ порушили роботу кількох важливих для ядерної безпеки електропідстанцій, ЧАЕС знеструмлена –- МАГАТЕ

Міністр оборони України: стратегічна ціль - убивати 50 тисяч окупантів на місяць

Федоров: є всі шанси завершити війну, якщо зупинимо РФ в небі, на землі та завдамо нищівного удару по її економіці

Зеленський: Я звертався до лідерів Європи з пропозицією створити об'єднані збройні сили, поки ніхто не зробив кроку назустріч цій ідеї

ОСТАННЄ

Україна закликає Раду керуючих МАГАТЕ відреагувати на атаку РФ та і вирішити питання присутності Росії в Раді - Сибіга

Міненерго призначило Гавву виконувачем обовʼязків глави "Оператора ринку"

Свириденко: станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо

Глава МВС: майже 15 тис. звернень на лінію 112 щодо відсутності тепла та електрики поступило зі столиці і Київщини

Удари РФ порушили роботу кількох важливих для ядерної безпеки електропідстанцій, ЧАЕС знеструмлена –- МАГАТЕ

НАБУ: завершено слідство по операції "Чисте місто"

Координаційний штаб повідомив про 2080 військових та 230 цивільних, повернутих за рік за обмінами

В Україну надійшла партія допомоги від уряду Італії – Кулеба

Федоров: цього місяця 40 тисяч перехоплювачів буде поставлено у військо

Міністр оборони України анонсував запуск "революційного проєкту" керування дронами Mission control

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА