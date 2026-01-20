Ситуація з водо- і теплопостачанням в Києві залишається складною, запроваджені аварійні графіки відключень світла – мер

Мер Києва Віталій Кличко заявляє про складну ситуацію з водо- і теплопостачанням в Печерському та трьох лівобережних районах Києва після нічної російської атаки.

"Ситуація з водопостачанням та теплом на лівому березі й на Печерську залишається складною. Щодо електрики – "Укренерго" запровадило в столиці аварійні графіки відключень", - написав мер у Телеграм у вівторок.

При цьому він не уточнив, коли очікується поновлення водо- і теплопостачання у відповідних районах столиці. "Комунальники та енергетики працюють над відновленням пошкоджених обʼєктів критичної інфраструктури", - повідомив Кличко.

Раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба анонсував відновлення водопостачання в столиці, перерване внаслідок російського обстрілу, до кінця поточного дня. Також він повідомив, що внаслідок атак без опалення залишилися 5 тис 635 будинків (46% житлового фонду столиці), 12 будинків з яких його не мають ще з 9 січня.