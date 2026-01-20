Інтерфакс-Україна
Події
12:46 20.01.2026

Водопостачання в Києві планується до відновлення до кінця дня

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба анонсував відновлення водопостачання в столиці, перерване внаслідок російського обстрілу, до кінця поточного дня.

"Ускладнена ситуація і з водопостачанням. Правобережжя Києва працює на зниженому тиску. Лівобережжя тимчасово без води – близько 3 500 житлових будинків. Очікуємо відновлення подачі протягом дня", - написав Кулеба в Телеграм у вівторок.

Також він повідомив, що Внаслідок атак без опалення залишилися 5 тис 635 будинків, що складає близько 46% житлового фонду столиці. "12 будинків не мають тепла ще з 9 січня – через прямі наслідки обстрілів. Для пришвидшення робіт залучено 40 аварійних бригад "Укрзалізниці" та 20 бригад з інших регіонів України, які цілодобово працюють разом із міськими службами", - розповів віцепрем’єр.

У Дніпропетровській області після російських ударів по критичній інфраструктурі, за словами Кулеби, без тепла залишилися понад 15 тисяч абонентів у Дніпрі та Зеленодольську. "Ремонтні роботи тривають. Залучаємо додаткові ресурси", - повідомив він.

Теги: #київ #водопостачання

