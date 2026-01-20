Федоров: майбутнє за дроново-штурмовими підрозділами

Фото: https://thedigital.gov.ua/

Міністр оборони України Михайло Федоров наголосив на важливості подальшого створення дроново-штурмових підрозділів у війську, а також масштабування досвіду підрозділів, що "полюють" на російських операторів дронів.

"Створення дроново-штурмових підрозділів - це важлива ініціатива. У них інша штатка та доктрина застосування дронів. Нещодавно Code 9.2. провели унікальну операцію в Купʼянську. Ця тактика працює, тому за дроново-штурмовими підрозділами майбутнє. Ви ще почуєте про них", - сказав Федоров під час зустрічі з журналістами.

Окремо міністр зазначив, що завдання України – "вибити" російських операторів дронів з поля бою. "Сформувати підрозділи, які полюють суто на операторів дронів. Їх уже створюють, але нам треба масштабувати набутий досвід", - наголосив очільник відомства.