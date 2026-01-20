Міністр оборони України: стратегічна ціль - убивати 50 тисяч окупантів на місяць

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Міністр оборони Михайло Федоров назвав одним з ключових етапів примушення РФ до миру силою досягнення стратегічної цілі щодо ліквідації 50 тисяч російських окупантів на місяць.

"Президент поставив чітке завдання: побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці. Зробити ціну війни для Росії такою, яку вона не зможе потягнути. Тим самим примусити до миру силою. Дипломати займаються власним треком, але паралельно ми повинні робити своє", - сказав Федоров під час зустрічі з журналістами.

За його словами, є ключові етапи, які приведуть до цього. Перший — перебудова менеджменту в структурі відомства. "Ми хочемо змінити парадигму, що Міноборони — це лише закупівлі та забезпечення. Це робота цивільного нагляду й координації. Нам потрібен правильний діалог, правильна синхронізація. Потрібно ставити правильні завдання. Система, у якої їх немає, починає хворіти. Тому менеджмент — це перше завдання", - заявив очільник відомства.

Міністр наголосив, що менеджмент має будуватися навколо тих, хто здатен досягати визначених цілей.

"Якщо люди не демонструють результатів, які підлягають вимірюванню, вони не можуть залишатися в системі", - зазначив Федоров.

Друга стратегічна ціль, підкреслив міністр оборони, убивати 50 тисяч російських окупантів на місяць. За його словами, минулого місяця українські воїни вбили 35 тисяч, і усі ці втрати верифіковані на відео. "Якщо досягнемо показника в 50 тисяч — побачимо, що буде з ворогом. Вони сприймають людей як ресурс, проблеми з яким уже очевидні", - заявив Федоров.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Федорова міністром оборони 14 січня. За день до того народні депутати звільнили його з посади першого віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації за його заявою.