13:49 20.01.2026

Зеленський: Поки я не бачу глухого кута в перемовинах

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Триває робота над документами, українська сторона на постійному зв’язку з американською, повідомив президент України Володимир Зеленський, додав, що він поки не бачить "глухого кута" у перемовинах.

"Глухого куту поки що не бачу. Працюють над документами. Як я казав, вже така достатньо тривіальна фраза: остання миля - вона навіть складніша. Тим не менш, це правда. Маємо те, що ми маємо. Що стосується розмов, так вони постійні, і точно не про глухий кут", - сказав Зеленський журналістам у вівторок.

Він додав, що вже декілька разів спілкувався з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, який на зв’язку з спецпосланцем президента США Стівом Віткофом і зятем Трампа Джаредом Кушнером.

