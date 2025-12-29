Інтерфакс-Україна
Політика
17:35 29.12.2025

"Євросолідарність" ініціює спецзасідання Ради щодо переговорів у США і просить запросити на неї Зеленського

Фото: https://eurosolidarity.org/

Фракція партії "Європейська солідарність" у Верховній Раді звертається до голови парламенту Руслана Стефанчука з ініціативою скликання спеціального засідання, на яке просить запросити президента Володимира Зеленського та інших представників української переговорної команди і поінформувати Верховну Раду про хід переговорів щодо проєкту угоди про припинення російсько-української війни і досягнуті домовленості.

"Ми звертаємося до спікера парламенту і представниці президента України у ВР Галини Михайлюк щодо організації зустрічі Володимира Зеленського з усіма фракціями парламенту 30-31 грудня. Наразі депутати зі ЗМІ дізнаються, що існує план із 20 пунктів, 90% якого начебто узгоджено з партнерами… Чому Верховна Рада останньою дізнається про наміри влади провести вибори чи організувати референдум під час дії воєнного стану, хоча оголошення виборів – це виключно повноваження ВР?", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили в понеділок.

Також в "Євросолідарності" зазначають, що президент Дональд Трамп не виключає можливості ратифікації Конгресом США майбутньої безпекової угоди, але український парламент у цей час "залишається повністю виключеним з мирного процесу, не отримує жодної офіційної інформації про хід та результати переговорів, хоча саме на парламент президент Зеленський планує перекласти всю повноту відповідальності за імплементацію досягнутих ним і його командою домовленостей".

"ЄС" наполягає на негайному та вичерпному інформуванні депутатів про хід мирних переговорів і належного залучення парламенту до мирного процесу", - наголошується в заяві.

Джерело: https://eurosolidarity.org/2025/12/29/zelenskyj-maye-negajno-zustritys-iz-deputatamy-i-proinformuvaty-verhovnu-radu-pro-pidsumky-peregovoriv-iz-trampom-shhodo-myrnogo-vregulyuvannya-zayava-yevrosolidarnosti/

