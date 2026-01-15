Інтерфакс-Україна
Політика
18:44 15.01.2026

Бюджетна комісія Київради не підтримала рішення про фіндопомогу киянам та комунальникам, заявяють у "Євросолідарності"

Бюджетна комісія Київської міської ради заблокувала рішення про виділення фінансової допомоги вразливим категоріям містян, які найбільше потерпають від наслідків енергетичної катастрофи, стверджується в четвер на сайті партії "Європейська солідарність", яка відповідне рішення раніше ініціювала.

"Сьогодні була висунута ініціатива фракції "Євросолідарність" про підтримку незахищених верств населення щодо того, щоб вони мали додаткову фінансову допомогу. На жаль, ми не змогли подолати політичне протистояння під час засідання бюджетної комісії. І ряд депутатів утримались від голосування, чим заблокували це рішення", – повідомила після закритого засідання міської ради столиці лідерка "Євросолідарності" у Київраді, голова постійної комісії з питань охорони здоровʼя, сімʼї, соціальної та ветеранської політики Марина Порошенко.

Також депутати з "Євросолідарності" продовжують вимагати від центральної влади повернути в бюджет Києва вилучені 8 млрд грн. Депутатка Київради Людмила Ковалевська стверджує, що центральна влада "тільки розказує, як все неправильно в столиці робиться, при тому роздаючи генератори куди завгодно, в які завгодно міста, тільки не в Київ". "Ми би справились, віддайте нам наші гроші і ми зможемо купити стільки генераторів, скільки потрібно для того, щоб кияни не сиділи в холодних оселях. Але, на жаль, цей проєкт рішення не був прийнятий, тому що його навіть не змогли включити в порядок денної бюджетної комісії", – сказала вона.

Як повідомила Марина Порошенко, фракція буде ініціювати наступне позачергове засідання Київради, щоб все-таки були ухвалені відповідні рішення.

 

