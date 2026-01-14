Інтерфакс-Україна
Політика
14:52 14.01.2026

Тимошенко: Заявляю, що оприлюднені аудіозаписи не мають до мене жодного відношення

2 хв читати
Тимошенко: Заявляю, що оприлюднені аудіозаписи не мають до мене жодного відношення
Фото: https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/photos_by

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що буде доводити свою невинуватість у суді.

"Офіційно заявляю, що оприлюднені аудіозаписи не мають до мене жодного відношення. Я відкидаю всі звинувачення і, як завжди, доведу їх безпідставність у судовому порядку. Я це вже не раз робила", - написала вона у Facebook у середу.

Раніше у середу НАБУ і САП повідомили, що керівниці депутатської фракції парламенту повідомлено про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України: вона ініціювала регулярну співпрацю з нардепами за неправомірну винагороду.

"За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань", - зазначалось в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в середу.

В НАБУ наголошують: "Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період".

За інформацією Бюро, народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках — щодо утримання або неучасті в голосуванні.

"Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)", - уточнюють в НАБУ.

Теги: #аудіозаписи #тимошенко #спростування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:48 14.01.2026
Тимошенко підтвердила обшуки в офісі "Батьківщини", відкинула "всі абсурдні звинувачення" і заявила про політичне замовлення проти неї

Тимошенко підтвердила обшуки в офісі "Батьківщини", відкинула "всі абсурдні звинувачення" і заявила про політичне замовлення проти неї

11:12 14.01.2026
Тимошенко ініціювала регулярну співпрацю з нардепами за неправомірну винагороду – антикорупційні органи

Тимошенко ініціювала регулярну співпрацю з нардепами за неправомірну винагороду – антикорупційні органи

10:50 14.01.2026
Тимошенко вручено підозру в спробі підкупу низки нардепів – САП

Тимошенко вручено підозру в спробі підкупу низки нардепів – САП

11:46 08.01.2026
Тимошенко закликала дати "політичну відсіч" дискусіям про вибори під час війни

Тимошенко закликала дати "політичну відсіч" дискусіям про вибори під час війни

11:01 08.01.2026
В угрупованні "Курськ" спростували інформацію про окупацію Андріївки Сумської області

В угрупованні "Курськ" спростували інформацію про окупацію Андріївки Сумської області

21:33 27.12.2025
Гуляйполе й Мирноград не перебувають під контролем росіян - ЦПД

Гуляйполе й Мирноград не перебувають під контролем росіян - ЦПД

03:33 21.12.2025
Директор нацрозвідки США спростувала твердження про плани РФ щодо завоювання Європи та всієї України

Директор нацрозвідки США спростувала твердження про плани РФ щодо завоювання Європи та всієї України

21:22 13.12.2025
Розвідка Міноборони Великої Британії спростовує заяви російського командування про успіхи на фронті

Розвідка Міноборони Великої Британії спростовує заяви російського командування про успіхи на фронті

11:17 12.12.2025
В ОП спростували інформацію, що Україна погодилася на умови США щодо створення буферної зони на Донбасі

В ОП спростували інформацію, що Україна погодилася на умови США щодо створення буферної зони на Донбасі

17:16 11.12.2025
Генштаб спростовує інформацію про повернення військових після СЗЧ виключно до штурмових частин

Генштаб спростовує інформацію про повернення військових після СЗЧ виключно до штурмових частин

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Макроном постачання ракет для ППО та дипломатичні кроки

Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди - Зеленський

США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

ОСТАННЄ

Масові протести свідчать про прагнення народу Ірану до свободи, гідності та кращого майбутнього – заява МЗС

Каллас: 20-ий пакет санкцій для РФ буде готовий у лютому

Рютте про ситуацію навколо Гренландії: НАТО обговорює кроки щодо посилення безпеки в Арктиці

Трамп закликав протестувальників в Ірані захоплювати урядові установи

Країни-партнери мають посилити тиск на РФ та обговорять гарантії безпеки для України у Давосі – прем'єр Нідерландів

На зустрічі лідерів у Давосі буде запропоновано Трампу підтримати домовленості минулого тижня в Парижі - ЗМІ

Європейські лідери планують взяти участь у зустрічі Зеленського та Трампа в Давосі – ЗМІ

У Київраді готують рішення для стабілізації систем життєзабезпечення після обстрілів

Нардепи "Євросолідарності" ініціюють постанову Верховної Ради щодо захисту енергетики

Макрон висловив жаль з приводу того, що США "відмовляються від міжнародних правил"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА