На зустрічі лідерів у Давосі буде запропоновано Трампу підтримати домовленості минулого тижня в Парижі - ЗМІ

Фото: https://edition.cnn.com

Питання надання згоди президентом США Дональдом Трампом на підтримку європейських військ у разі їх введення в Україну після завершення бойових дій буде обговорюватися на зустрічі європейських лідерів країн-партнерів Києва на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 21 січня, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

"Лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії, а також президент Європейської комісії планують взяти участь у запропонованій зустрічі лідерів з Трампом і президентом України Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі наступного тижня", - пише видання у вівторок.

Чиновники обговорюють деталі зустрічі, яка має відбутися в середу, 21 січня, і на якій можуть бути присутні інші лідери Коаліції охочих — держав, що підтримують Україну. "На зустрічі лідерів у Давосі буде запропоновано Трампу затвердити угоди, укладені минулого тижня в Парижі між його переговорниками з України та командувачем європейських сил США, які вважаються критично важливими для забезпечення того, щоб Росія не відновила війну після будь-якого перемир'я", - зазначено у повідомленні видання. Але європейські столиці стурбовані позицією Трампа, зважаючи на низку інцидентів, коли президент США зробив ряд проросійських заяв щодо війни в Україні.

Як повідомлялося, європейці і Київ запропонували направити війська в Україну після завершення війни під гарантії їх підтримки з боку США. "Без США нічого з цього не відбудеться", – сказав один з європейських чиновників, маючи на увазі, зокрема, обіцянки Великобританії та Франції розгорнути війська в Україні після припинення вогню. "Досі незрозуміло, що насправді думає Трамп", - додав він.

Стів Віткофф, зять Трампа і його колега по переговорах з Росією Джаред Кушнер, а також держсекретар Марко Рубіо увійдуть до складу американської делегації на Всесвітньому економічному форумі.

Зазначається, що шість лідерів та президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн стануть рекордним рівнем участі G7 у заході в Давосі. "Присутність Трампа висунула геополітику та критичну роль США в європейській безпеці на перший план на зустрічі, яка раніше мала бути більше зосереджена на штучному інтелекті, нових технологіях та інших бізнес-темах", - пише видання.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не мав наміру їхати до Давосу, але його партнери заявили, що якщо Трамп організовує зустріч щодо України, він перегляне своє рішення.

Зазначається, що офіційні переговори ще не включали тристоронні дискусії з Росією. Незрозуміло, наскільки вони будуть прийняті Москвою, чи взагалі будуть прийняті.