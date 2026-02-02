Інтерфакс-Україна
Політика
16:11 02.02.2026

Президентка Єврокомісії повела телефонну розмову із Зеленським напередодні переговорів щодо миру цього тижня

1 хв читати
Президентка Єврокомісії повела телефонну розмову із Зеленським напередодні переговорів щодо миру цього тижня

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським щодо мирних зусиль, подальшої підтримки українців та нового пакету санкцій проти РФ.

"Коли ми наближаємося до четвертого року жорстокої війни Росії проти України, Росія продовжує нарощувати воєнні злочини, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та житлових будинках", – написала фон дер Ляєн у соцмережі Х.

За її словами, підтримка Європи України залишається непохитною. Зокрема, ЄС відправляє сотні генераторів для забезпечення тепла та електроенергії в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Фон дер Ляєн нагадала, що Єврокомісія внесла пропозицію щодо надання Україні позики в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Цей пакет, схвалений лідерами ЄС наприкінці 2025 року, передбачає фінансування як бюджетних, так і оборонних потреб України.

Крім того, сторони просувають підготовку єдиного уніфікованого Рамкового плану процвітання для України, який розробляється спільно з американськими партнерами.

"Дуже скоро ми представимо наш 20-й пакет санкцій", – додала президентка Єврокомісії.

Вона підкреслила, що посилення тиску на Росію санкціями спрямоване на те, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів із справжнім наміром досягти миру.

 

Теги: #урсула_ляєн #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:48 01.02.2026
Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

19:33 01.02.2026
Зеленський: Більш ніж 500 багатоквартирних будинків в Києві - без опалення

Зеленський: Більш ніж 500 багатоквартирних будинків в Києві - без опалення

13:49 01.02.2026
Зеленський: наступні тристоронні зустрічі щодо досягнення миру в Україні призначено на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі

Зеленський: наступні тристоронні зустрічі щодо досягнення миру в Україні призначено на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі

13:39 01.02.2026
Зеленський про другий президентський термін: Залежить від того, як закінчиться війна

Зеленський про другий президентський термін: Залежить від того, як закінчиться війна

10:35 01.02.2026
Росія випустила по Україні за січень понад 6000 БпЛА, близько 5500 КАБ та 158 ракет - Зеленський

Росія випустила по Україні за січень понад 6000 БпЛА, близько 5500 КАБ та 158 ракет - Зеленський

18:02 31.01.2026
Зеленський: Без прямого контакту на рівні лідерів неможливо буде домовитися про територіальні питання – ЗМІ

Зеленський: Без прямого контакту на рівні лідерів неможливо буде домовитися про територіальні питання – ЗМІ

18:49 30.01.2026
Зеленський провів нараду щодо розвитку малої протидронової ППО

Зеленський провів нараду щодо розвитку малої протидронової ППО

17:47 30.01.2026
Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів дипломатичний трек та підтримку України

Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів дипломатичний трек та підтримку України

10:17 30.01.2026
Зеленський: Публічно запрошую Путіна в Київ, якщо він наважиться

Зеленський: Публічно запрошую Путіна в Київ, якщо він наважиться

22:06 29.01.2026
Зеленський домовився з Мерцом про спільні дії наступного тижня

Зеленський домовився з Мерцом про спільні дії наступного тижня

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Макроном постачання ракет для ППО та дипломатичні кроки

Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди - Зеленський

США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

ОСТАННЄ

Роль ОБСЄ на нинішньому етапі війни та після неї обговорили в Києві керівники організації

ЦВК зареєструвала Карабуту новим нардепом від "Слуги народу"

Порошенко вказує на ненадання обґрунтувань для санкцій протягом року попри відведені законом 15 днів

Трамп: Сподіваємося, що Іран швидко "сяде за стіл переговорів"

Порошенко обговорив з Мартою Кос шляхи прискорення євроінтеграції України

Гарантії безпеки від США та ЄС відкриють шанс на мир - заступник голови фракції "Батьківщина"

Рада ЄС на тижні може затвердити регламент використання EUR90 млрд для України – Порошенко після зустрічі з Кубіліусом

Порошенко в штаб-квартирі НАТО назвав ЗСУ опорою трансатлантичної безпеки

Голова комітету Ради Мережко сумнівається у результативності переговорів з РФ

Президент Тайваню щодо України: Будь-яка допомога агресору або порушення ембарго та правил експортного контролю є неприйнятними

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА