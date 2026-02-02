Президентка Єврокомісії повела телефонну розмову із Зеленським напередодні переговорів щодо миру цього тижня

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським щодо мирних зусиль, подальшої підтримки українців та нового пакету санкцій проти РФ.

"Коли ми наближаємося до четвертого року жорстокої війни Росії проти України, Росія продовжує нарощувати воєнні злочини, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та житлових будинках", – написала фон дер Ляєн у соцмережі Х.

За її словами, підтримка Європи України залишається непохитною. Зокрема, ЄС відправляє сотні генераторів для забезпечення тепла та електроенергії в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Фон дер Ляєн нагадала, що Єврокомісія внесла пропозицію щодо надання Україні позики в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Цей пакет, схвалений лідерами ЄС наприкінці 2025 року, передбачає фінансування як бюджетних, так і оборонних потреб України.

Крім того, сторони просувають підготовку єдиного уніфікованого Рамкового плану процвітання для України, який розробляється спільно з американськими партнерами.

"Дуже скоро ми представимо наш 20-й пакет санкцій", – додала президентка Єврокомісії.

Вона підкреслила, що посилення тиску на Росію санкціями спрямоване на те, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів із справжнім наміром досягти миру.