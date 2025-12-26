Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сподівається, що робоча група з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни дасть відповідь на питання, чи можна проводити одночасне онлайн та офлайн голосування.

"Я сподіваюся, що ваша робоча група серйозно попрацює (над питанням - ІФ-У), чи можна насправді зробити гібридне голосування — онлайн та офлайн", — сказав Арахамія під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах воєнного стану та/або повоєнних виборів в Україні в п'ятницю.

На думку народного депутата, онлайн-голосування могло б вирішити низку проблем, пов'язаних з голосуванням внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які виїхали від війни за кордон.