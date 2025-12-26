Інтерфакс-Україна
Політика
16:47 26.12.2025

Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

1 хв читати
Арахамія: робоча група має визначити можливість одночасного онлайн та офлайн голосування на виборах

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сподівається, що робоча група з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни дасть відповідь на питання, чи можна проводити одночасне онлайн та офлайн голосування.

"Я сподіваюся, що ваша робоча група серйозно попрацює (над питанням - ІФ-У), чи можна насправді зробити гібридне голосування — онлайн та офлайн", — сказав Арахамія під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах воєнного стану та/або повоєнних виборів в Україні в п'ятницю.

На думку народного депутата, онлайн-голосування могло б вирішити низку проблем, пов'язаних з голосуванням внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які виїхали від війни за кордон.

Теги: #арахамія #вибори #голосування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:39 26.12.2025
Наразі немає жодних перспектив організувати національний референдум - Айвазовська

Наразі немає жодних перспектив організувати національний референдум - Айвазовська

17:25 26.12.2025
"Слуга народу" внесла зміни в кошторис партії і направить 92 млн грн на Сили оборони – голова фракції

"Слуга народу" внесла зміни в кошторис партії і направить 92 млн грн на Сили оборони – голова фракції

13:44 26.12.2025
Наступне засідання робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни відбудеться до 9 січня - Корнієнко

Наступне засідання робочої групи з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни відбудеться до 9 січня - Корнієнко

18:50 25.12.2025
Робоча група з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни засідатиме 26 грудня - Корнієнко

Робоча група з підготовки законів щодо проведення виборів під час війни засідатиме 26 грудня - Корнієнко

10:31 24.12.2025
Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

10:06 24.12.2025
Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди - Зеленський

Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди - Зеленський

18:18 23.12.2025
ЦВК вперше за час повномасштабного вторгнення відновила роботу реєстру виборців - Арахамія

ЦВК вперше за час повномасштабного вторгнення відновила роботу реєстру виборців - Арахамія

13:01 22.12.2025
Заступник міністра освіти Трофименко: В 2025-2026 роках пройде близько 60 виборів ректорів – "обнулення" термінів не буде

Заступник міністра освіти Трофименко: В 2025-2026 роках пройде близько 60 виборів ректорів – "обнулення" термінів не буде

12:45 22.12.2025
В Раді формується робоча група з питання можливих виборів президента під час воєнного стану - Арахамія

В Раді формується робоча група з питання можливих виборів президента під час воєнного стану - Арахамія

12:11 22.12.2025
ЦВК: Вибори можуть відбутися тільки за умов безпеки та відповідних законодавчих змін, наразі м'яч на боці Ради

ЦВК: Вибори можуть відбутися тільки за умов безпеки та відповідних законодавчих змін, наразі м'яч на боці Ради

ВАЖЛИВЕ

Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський

Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди - Зеленський

США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

Угода буде або погана, або дуже погана, або її не буде – глава "Слуги народу" в Раді Арахамія

Навроцький: я маю відчуття, що Зеленський почав сприймати Польщу як щось само собою зрозуміле

ОСТАННЄ

В Україні зруйновано значну кількість виборчих дільниць - Корнієнко

"Євросолідарність" наполягає на неприпустимості виборів під час воєнного стану та референдуму щодо територій – заява фракції

Два комітети Ради рекомендують профільним міністерствам робити екологічні оцінки при будівництві ВЕС — Климпуш-Цинцадзе

Порошенко: РФ вже стирається, Україні треба бути міцніше та відповідальніше, щоб не стертися раніше

Українська дипломатія у 2026 сфокусується на зміцненні війська, розвитку ОПК, тиску на РФ і справедливому мирі – МЗС

"Євросолідарність" ініціює зупинку конкурсу на 109 млн грн для каналів телемарафону, щоб спрямувати ці кошти на ЗСУ - заява

Раді пропонують удосконалити конституційну процедуру - законопроєкт

Порошенко виступив проти виборів під час воєнного стану та за створення уряду національної єдності

Маршалок Сейму Польщі запропонував Зеленському допомогу з виборами – ЗМІ

США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА