Раді пропонують удосконалити конституційну процедуру - законопроєкт

Народні депутати з фракції "Слуга народу" пропонують Верховній Раді удосконалити конституційну процедуру та встановити дисциплінарну відповідальність суддів Конституційного Суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії 2021 року.

Відповідний законопроєкт №14321 про внесення змін до закону "Про Конституційний Суд України" щодо удосконалення законодавчого врегулювання окремих положень функціонування Конституційного Суду (КС ) та встановлення дисциплінарної відповідальності суддів КС зареєстровано у Верховної Раді грудня, повідомляє сайт парламенту.

Запропоновані зміни до закону охоплюють організаційні та процесуальні аспекти діяльності Конституційного Суду. Зокрема, законопроєкт спрямований на удосконалення положень щодо відкритості діяльності КС шляхом уточнення порядку проведення відкритих та закритих пленарних засідань, забезпечення можливості здійснення фото-, відео- та аудіо фіксації відкритої частини засідань без отримання окремого дозволу Суду з урахуванням вимог його внутрішніх актів. Законопроєкт розширює та конкретизує процесуальні права учасників конституційного провадження, зокрема шляхом забезпечення гарантованого доступу до матеріалів справи, у тому числі до оригіналів судових рішень та інших процесуальних документів, надання права ініціювати об’єднання та роз’єднання конституційних проваджень, закріплення права безперешкодної участі у відкритих засіданнях Суду, а також впровадження можливості подання клопотань в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису. Проєкт закону врегульовує питання офіційного представництва президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів у Конституційному Суді. Окремий блок змін стосується дисциплінарної відповідальності суддів КС. Законопроєкт визначає вичерпний перелік дисциплінарних проступків, встановлює строки притягнення до дисциплінарної відповідальності, процедуру дисциплінарного провадження, види дисциплінарних стягнень, а також гарантії прав судді, щодо якого здійснюється дисциплінарне провадження. Крім того, законопроєкт удосконалює положення щодо відводу та самовідводу суддів КС, а також врегульовує питання конфлікту інтересів.

Серед авторів законопроєкту народні депутати Максим Дирдін, Галина Третьякова, Андрій Клочко.

Венеційська комісія у 2021 році рекомендувала Верховній Раді удосконалити конституційні процедури, включаючи, порядок притягнення суддів КС до дисциплінарної відповідальності та процедури відводу та самовідводу суддів Конституційного Суду. Як зазначається у пояснювальній записці до закону, термін виконання рекомендаціі сплив у IV квартал 2025 року.