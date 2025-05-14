Інтерфакс-Україна
Події
12:11 14.05.2025

У Києві судитимуть посадовця КС, який організував схему для ухилянтів

1 хв читати
У Києві судитимуть посадовця КС, який організував схему для ухилянтів

У Києві судитимуть посадовця Конституційного суду України (КС), який за $15 тис. організував для призовників схему ухилення від мобілізації, повідомляє поліція Києва.

"Правопорушник поєднував роботу в держустанові із адвокатською діяльністю та пропонував своїм клієнтам – чоловікам призовного віку додаткову "послугу" зі зняття їх з розшуку в ТЦК, а також фіктивного працевлаштування на оборонному підприємстві з оформленням "броні"", - йдеться в повідомленні столичної поліції в телеграм-каналі в середу.

За інформацією поліції, такий "пакет" послуг коштував $15 тис. Правоохоронці встановили двох клієнтів, які погодились на запропоновану їм "ділову пропозицію".

Теги: #ухилянти #посадовець #ксу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:29 07.05.2025
Викрито двох молодиків, які незаконно переправляли чоловіків призовного віку до Молдови

Викрито двох молодиків, які незаконно переправляли чоловіків призовного віку до Молдови

14:54 01.05.2025
ДБР викрило посадовця в/ч на закупівлі хліба за завищеними цінами

ДБР викрило посадовця в/ч на закупівлі хліба за завищеними цінами

10:03 30.04.2025
Двоє чоловіків, один із яких – військовий на реабілітації, за $14,5 тис. переправляли ухилянтів за кордон

Двоє чоловіків, один із яких – військовий на реабілітації, за $14,5 тис. переправляли ухилянтів за кордон

11:33 23.04.2025
У Києві затримали організатора виїзду за кордон за $50 тис.

У Києві затримали організатора виїзду за кордон за $50 тис.

14:12 18.04.2025
Затримано ще 4-х організаторів схем для ухилянтів, серед фігурантів - посадовець КС

Затримано ще 4-х організаторів схем для ухилянтів, серед фігурантів - посадовець КС

09:53 17.04.2025
Нацполіція та СБУ вручили підозру заступнику Кличка Прокопіву - джерела

Нацполіція та СБУ вручили підозру заступнику Кличка Прокопіву - джерела

12:59 15.04.2025
На Буковині затримано водія, який за $12 тис намагався перевезти за кордон ухилянтів

На Буковині затримано водія, який за $12 тис намагався перевезти за кордон ухилянтів

10:14 06.03.2025
На Прикарпатті викрито групу, яка за пів року переправила через кордон щонайменше 150 чоловіків

На Прикарпатті викрито групу, яка за пів року переправила через кордон щонайменше 150 чоловіків

17:29 07.02.2025
Члена комісії Київради з питань архітектури заарештовано з правом застави в 50 млн грн

Члена комісії Київради з питань архітектури заарештовано з правом застави в 50 млн грн

12:32 29.01.2025
ДБР виявило у посадовця правоохоронного органу з Києва необґрунтовані активи на 2,5 млн грн

ДБР виявило у посадовця правоохоронного органу з Києва необґрунтовані активи на 2,5 млн грн

ВАЖЛИВЕ

В Іспанії затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського, обвинуваченого в завданні збитків державі на 17,4 млн грн

17-й пакет санкцій для РФ буде остаточно затверджено Радою ЄС 20 травня

ЄС погодив 17-й пакет санкцій проти Росії, до списку внесено ще 189 суден тіньового флоту

Директор-художній керівник Молодого театру Білоус залишив посаду за угодою сторін

Внаслідок удару БПЛА по Сумах загинула людина, ще дві зазнали поранень

ОСТАННЄ

У Києві до 8 років тюрми засуджено пенсіонерку, яка вбила качалкою свого 82-річного чоловіка

У Кремлі поки що не готові назвати склад російської делегації на переговорах з Україною в Стамбулі

Ердоган провів онлайн-зустріч з Трампом, кронпринцем Саудівської Аравії та президентом Сирії

У ФРН та Швейцарії заарештовано трьох українців за підозрою в диверсіях на користь РФ – ЗМІ

Посли G7 зустрілися з українськими лідерами опозиції

В Іспанії затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського, обвинуваченого в завданні збитків державі на 17,4 млн грн

17-й пакет санкцій для РФ буде остаточно затверджено Радою ЄС 20 травня

Кабмін затвердив необхідні для відкриття 1-го переговорного кластеру з ЄС дорожні карти

КМІС: 51% українців прихильні до спільного мирного плану Європи і України

Стрілянину в київському готелі вчинив нетверезий житель Хмельниччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА