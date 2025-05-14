У Києві судитимуть посадовця КС, який організував схему для ухилянтів

У Києві судитимуть посадовця Конституційного суду України (КС), який за $15 тис. організував для призовників схему ухилення від мобілізації, повідомляє поліція Києва.

"Правопорушник поєднував роботу в держустанові із адвокатською діяльністю та пропонував своїм клієнтам – чоловікам призовного віку додаткову "послугу" зі зняття їх з розшуку в ТЦК, а також фіктивного працевлаштування на оборонному підприємстві з оформленням "броні"", - йдеться в повідомленні столичної поліції в телеграм-каналі в середу.

За інформацією поліції, такий "пакет" послуг коштував $15 тис. Правоохоронці встановили двох клієнтів, які погодились на запропоновану їм "ділову пропозицію".