18:55 03.12.2025

КС суд визнав неконституційним надання прокурору можливості представляти інтереси держави в суді через неналежний захист цих інтересів владою

Конституційний суд України визнав неконституційними окремі приписи закону України "Про прокуратуру", якими прокуророві надається можливість здійснювати представництво інтересів держави в суді "у зв’язку з нездійсненням або неналежним здійсненням захисту цих інтересів органом державної влади, органом місцевого самоврядування чи іншим суб’єктом владних повноважень".

Таке рішення 3 грудня ухвалив Конституційний суд у справі за конституційною скаргою ТОВ "Рейнір Бізнес Груп", повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба суду, зазначивши, що вказані норми втрачають чинність із 1 січня 2027 року.

Повідомляється, що другий сенат Конституційного суду України 3 грудня 2025 року на пленарному засіданні ухвалив рішення у справі за конституційною скаргою ТОВ "Рейнір Бізнес Груп", яке звернулося з клопотанням перевірити на відповідність статті 1311 Конституції України приписи абзацу першого частини третьої, абзаців першого, другого, третього частини четвертої статті 23 Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 1697–VII зі змінами (далі – Закон).

У повідомленні суду роз'яснено щодо яких норм було клопотання. Так, відповідно до статті 23 Закону "прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу" (абзац перший частини третьої).

Згідно з частиною четвертою статті 23 Закону "наявність підстав для представництва має бути обґрунтована прокурором у суді. Прокурор здійснює представництво інтересів громадянина або держави в суді виключно після підтвердження судом підстав для представництва. Прокурор зобов’язаний попередньо, до звернення до суду, повідомити про це громадянина та його законного представника або відповідного суб’єкта владних повноважень. У разі підтвердження судом наявності підстав для представництва прокурор користується процесуальними повноваженнями відповідної сторони процесу. Наявність підстав для представництва може бути оскаржена громадянином чи її законним представником або суб’єктом владних повноважень" (абзаци перший, другий, третій).

"Конституційний Суд України визнав такими, що відповідають Конституції України, абзаци перший, другий, третій частини четвертої статті 23 Закону. Водночас Суд визнав неконституційними окремі приписи абзацу першого частини третьої статті 23 Закону в тім, що вони надають прокуророві можливість здійснювати представництво інтересів держави в суді у зв’язку з нездійсненням або неналежним здійсненням захисту цих інтересів органом державної влади, органом місцевого самоврядування чи іншим суб’єктом владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Також повідомляється, що суд визначив строки втрати чинності окремими приписами абзацу першого частини третьої статті 23 Закону, які визнано неконституційними. Так, у рішенні встановлено, що вони втрачають чинність із 1 січня 2027 року.

Суд також постановив, що рішення не поширюється на правовідносини щодо представництва прокурором інтересів держави в суді, які виникли під час чинності окремих приписів частини третьої статті 23 Закону, визнаних неконституційними, та продовжують існувати після втрати ними чинності.

Рішення та його резюме будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Суду 4 грудня ц.р.

