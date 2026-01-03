Інтерфакс-Україна
Події
14:03 03.01.2026

Мадуро судитимуть у США

Ніколаса Мадуро судитимуть у США, повідомив сенатор штату Юта Майк Лі (Республіканська партія) за підсумками його розмови з держсекретарем США Марко Рубіо.

"Щойно розмовляв по телефону з Марко Рубіо. Він повідомив мені, що Ніколас Мадуро був заарештований американськими силами для притягнення до кримінальної відповідальності в США, і що військові дії, які ми бачили сьогодні ввечері, були спрямовані на захист і підтримку тих, хто виконував ордер на арешт", - написав він у соціальній мережі Х у суботу.

На його думку, "ця дія, ймовірно, підпадає під повноваження президента, передбачені статтею II Конституції, щодо захисту співробітників США від фактичного або неминучого нападу".

Тим часом The New-York Times повідомляє, що віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес під час виступу на державному телебаченні заявила, що місцеперебування Мадуро та його дружини невідоме. Вона попросила президента США Дональда Трампа надати докази того, що вони живі.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що Мадуро затримали і вивезли з країни разом з дружиною. З його слів, Штати успішно здійснили широкомасштабний удар по Венесуелі. Операцію, за його словами, було проведено спільно з правоохоронними органами США.

