11:24 05.01.2026

Представниця президента не прийшла на суд по санкціях проти Порошенка, політик заявив про затягування процесу

Представниця президента України не з’явилась на засідання Колегії суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, де продовжується розгляд позову народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка щодо скасування указу про запровадження проти нього санкцій, повідомляється на сайті політсили у понеділок.

Порошенко вважає, що влада штучно затягує процес. "Немає жодних ілюзій в тому, що вони не виграють цю справу. Єдина виграшна для них тактика – це тягнути 11 місяців", – сказав він.

Політик також наголошує, що лишається об’єктом порушення виборчих прав, не може відкрити виборчий рахунок, підписати виборчі документи і брати участь у виборах, якщо вони будуть призначені.

Як повідомлялося, 13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п’яти фізичних осіб: Порошенка, Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному суді. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії. Представники Порошенка наголошують, що санкції накладено незаконно як на громадянина України, який перебуває в країні, тоді як "терористом" його вважає лише Росія. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.

У грудні суд долучив до матеріалів справи рішення ЄСПЛ від 16 жовтня 2025 року, яким Європейський суд з прав людини визнає, що підсанкційні особи в Україні не мають достатньої можливості захищати свої права і належних процесуальних гарантій під час судового перегляду рішення про застосування санкцій.

