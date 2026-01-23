Донеччина в обмін на $800 млрд та гарантії безпеки від США та Європи – ЗМІ

На тристоронніх переговорах між делегаціям України, США та Росії можуть запропонувати відведення українських військ з неокупованої частину Донбасу в обмін на $800 млрд на відбудову України та гарантії безпеки від Сполучених Штатів та Європи, пише італійська Corriere della Serra.

Як пише видання, один документ містить деталі плану державного та приватного фінансування на суму $800 млрд для відновлення та відродження України, очолюваного главою фонду Blackrock Ларрі Фінком. Другий документ надає Києву американські гарантії безпеки на підтримку європейців, які відправлять своїх військових в Україну.

Як повідомив президент Фінляндії Александер Стубб, існує також документ про "послідовність": Україна повинна поступитися Донецьком; проте план відновлення вартістю $800 млрд поки що існує лише на папері; коштів немає. Також не ясно, чи погодиться Путін на гарантії безпеки, які передбачають присутність солдатів НАТО в Україні.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа, який уповноважений вести переговори: "Я радий, що мир здається близьким, але Путін не є людиною миру. Потрібна угода, яка не посіє насіння нової війни". Драма совісті Зеленського може бути ще не закінчена.