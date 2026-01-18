Інтерфакс-Україна
Головний мишолов резиденції уряду Великої Британії знову сколихнув ЗМІ та соціальні мережі

Зустріч президента Польші Кароля Навроцького та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Даунінг-стріт 10, Лондон, 13.01.2025
Зустріч президента Польші Кароля Навроцького та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Даунінг-стріт 10, Лондон, 13.01.2025 | Фото: Миколай Буяк / Канцелярія Президента Республіки Польща

Це не стилістична фігура: кіт Ларрі свою посаду — Chief Mouser to the Cabinet Office — обіймає з 2011  року, і за цей час неодноразово потрапляв до об’єктивів фотоапаратів та телекамер, чим завжди робив політичні заходи не дуже серйозними.

Ось лише найяскравіші події його медійного життя.

У 2017 році на його тлі британський прем’єр-міністр Тереза Мей оголошувала про розпук парламенту.

У 2019 році кіт сховався під броньований лімузин Дональда Трампа у першу його каденцію на посаді президента США, чим затримав рух всієї колони.

Фото: Андреа Хенкс / Білий дім

Наприкінці минулого, 2025 року, відволікав увагу від привітань теперішнього британського прем’єра Кіра Стармера українському президенту Володимиру Зеленському.

Фото: Офіс Президента України

Тепер біля тих самих дверей головного входу резиденції на Даунінг-стріт об нього мало не перечепився фотограф польського президента Миколай Буяк. Момент впіймав його товариш та колега — Даміан Бужиковський. Цю фотографію Миколай Буяк розмістив в своєму акаунті соціальної мережі X з коментарем: «Ларрі, більше так зі мною не роби!» — і вона миттєво розлетілася по світу.

Як видно, президент Польші Кароль Навроцький теж потрапив у кадр. Є також відеозапис, з якого випливає, що подія минула надзвичайно швидко, тож варто віддати належне майстерності Даміана Бужиковського.

Про пригоди та ставлення публіки до особи кота Ларрі існує чимало публікацій, а на офіційному сайті резиденції прем’єр-міністрів Великої Британії з тонким англійським гумором критикується чи не єдина вада цього героя — небажання ловити мишей: «Його щоденні обов'язки також включають обмірковування рішення проблеми заселення будинку мишами. Ларрі каже, що це все ще «„на стадії тактичного планування“».

