Рютте про ситуацію навколо Гренландії: НАТО обговорює кроки щодо посилення безпеки в Арктиці

Фото: НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що питання безпеки острова Гренландії, який є частиною Королівства Данії, але територіальні претензії на який висунули США, буде предметом обговорення союзників наступними тижнями.

Він також не вважає небезпечним для існування самого альянсу розвиток подій навколо Гренландії та відносин між союзними країнами США та Данією.

Це випливає зі слів Рютте, які він сказав у вівторок в Брюсселі, виступаючи в рамках форуму "Глобальна Європа", організованому лібералами Європейського парламенту. Як відомо, Рютте, до того, як обійняв посаду генсека НАТО, був лідером ліберальної партії Нідерландів і довгий час займав посаду прем’єр-міністра саме від цієї політичної сили.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи буде предметом обговорення можлива місія альянсу для забезпечення безпеки в Арктиці, на кшталт подібної до місії альянсу на східному фланзі з подібною назвою "Арктичний" чи "Гренландський вартовий" генсек сказав: "Я очікую протягом наступних тижнів обговорення того, як ми зробимо наступний крок".

Рютте підтвердив, що перші дебати з цього питання відбулися минулого тижня. Саме тоді з ЗМІ з’явилася інформація про те, що союзники розглядають можливість спрямувати на острів військові підрозділи. "Ми провели перші дебати минулого тижня в Північноатлантичній раді щодо того, яким має бути наступний крок. І зараз ми працюємо над цим з усіма залученими союзниками", - зазначив він.

Генсек НАТО відмовився коментувати саме обговорення, пославшись на те, що він цього не робить ніколи.

Разом з тим, генсек не вбачає ризику для існування самого альянсу через напружену ситуацію між двома союзниками – США та Данією. Адже раніше прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила думку, що можлива анексія острову США є загрозою для НАТО. Запитання до Рютте було прямим – чи він буде останнім генеральним секретарем НАТО. На це він сказав: "Я не планував вже йти у відставку, але я впевнений, що колись буде наступник… Але мені дуже подобається ця роль і робота, і я вважаю це справді важливим. Є велика підтримка, не для мене особисто, це не важливо, а для колективних зусиль як НАТО".