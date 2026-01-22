Інтерфакс-Україна
15:37 22.01.2026

В НАТО чекають на вказівки для виконання військового компоненту рамкової угоди стосовно Гренландії - Драгоне

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Драгоне говорить, що в штаб-квартирі альянсу ще немає рамкової угоди щодо Гренландії, про яку повідомив президент США Дональд Трамп, але запевняє, що готові дотримуватися вказівок, якщо такі будуть, для забезпечення військового компоненту.

Про це він сказав у четвер в Брюсселі на пресконференції по завершенню засідання Військового комітету за участю головнокомандуючих збройних сил країн-членів альянсу.

"Що ж, ми перебуваємо на дуже ранній стадії (переговорного процесу щодо угоди – ІФ-У). Звичайно, ми знаємо, що було встановлено рамки (угоди) між Гренландією, Данією та США, але ми все ще чекаємо на вказівки, і з того часу ми почнемо займатися своєю справою, тобто військовим плануванням та всім, що необхідно виконати та дотримуватися вказівок, які ми ще маємо отримати. Ми просто знаємо, що є рамки, і ми працюватимемо над ними, як тільки вони їх нам нададуть", - сказав Драгоне.

Журналісти запитали Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR), генерала Алексуса Гринкевича як вплинула на військову співпрацю напружена ситуація між союзниками через територіальні претензії президента США Дональда Трампа на Гренландію. На це він сказав: "Щодо цього питання, я б охарактеризував нашу сесію цього тижня як повністю зосереджену на тому, на чому повинні зосередитися військові лідери, а саме на забезпеченні оборони та стримування євроатлантичного регіону. І ми єдині в цьому. Ми залишаємося сильними в цьому. І ми, звичайно, усвідомлюємо політичні дискусії, які тривають, але в цих дискусіях, які дійшли до нас, ніколи не було військового виміру".

За словами Гринкевича, союзники залишаються "сильними, єдиними та готовими".

Теги: #нато #гренландія

