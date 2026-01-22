Інтерфакс-Україна
Події
16:05 22.01.2026

Трамп назвав результати зустрічі із Зеленським хорошими

Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп назвав зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Давосі хорошою.

"Я думаю, що зустріч з президентом Зеленським була хорошою", - сказав Трамп журналістам у четвер у швейцарському Давосі, не розкривши деталей зустрічі.

Пізніше він неодноразово повторив цю оцінку та анонсував у четвер зустріч своїх представників Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера з Володимиром Путіним щодо шляхів припинення війни в Україні.

"Гарна зустріч. Попереду ще чекає шлях. Сьогодні буде зустріч з Путіним, як ви знаєте. Була гарна зустріч із Зеленським, подивимося, що буде. Багато людей убивають", - сказав президент США.

На запитання, що б він хотів від Путіна, Трамп відповів: "Війна має закінчитися".

Проте він не впевнений, що угода про припинення війни буде укладена, але висловив сподівання на це. "Сподіваюся. Ми сподіваємося, це закінчиться, багато людей убивають. 30 тисяч минулого місяця, в основному солдати. Ця війна має закінчитися", - додав президент США.

Він повідомив, що під час розмови з Зеленським питання приєднання України Ради миру не обговорювалося. "Ми цього не обговорювали. Зустріч була гарною. Це триваючий процес… Подивимось, що буде. Завтра зустріч із Росією, із президентом Путіним. Була гарна зустріч із Зеленським, усі хочуть, щоб війна закінчилася", - сказав Трамп.

Як повідомлялося, раніше результати зустрічі хорошими, не уточнивши деталей, назвав радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин. "Скільки тривала (зустріч Зеленського з Трампом – ІФ-У) – не рахували, але зустріч хороша", - сказав він на відповідне запитання журналістів.

